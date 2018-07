Tennis, Matteo Berrettini in Finale a Gstaad: quante posizioni ha guadagnato nel ranking? L’azzurro si avvicina alla top 50!

Matteo Berrettini si è letteralmente scatenato a Gstaad e ha raggiunto la Finale del torneo ATP 250. Domani il 22enne tornerà sulla terra rossa svizzera per affrontare l’ostico Roberto Bautista-Agut con l’obiettivo di conquistare il primo titolo nel massimo circuito. Il laziale ha tutte le carte in regola per centrare la clamorosa impresa e proverà a fare saltare il banco ma intanto arrivano delle ottime notizie per il tennista italiano, ormai esploso in questa stagione e sempre più prospetto per il nostro futuro: best ranking per Berrettini che grazie a questa finale è salito in 67esima posizione nel ranking ATP, guadagnando così ben 17 piazze rispetto a lunedì scorso. E se dovesse vincere la finale? In quel caso Matteo salirebbe addirittura al 54esimo posto!