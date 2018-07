Tennis, ATP Umago 2018: Paolo Lorenzi esce al primo turno. Passa in due set Evgeny Donskoy

Dura poco più di novanta minuti il torneo ATP 250 di Umago per Paolo Lorenzi: sulla terra battuta outdoor croata il tennista italiano cede al primo turno al russo Evgeny Donskoy, che si impone con il punteggio di 6-3 6-4 ed ora affronterà al turno seguente il bosniaco Damir Dzumhur.

Nel primo set Lorenzi rischia praticamente subito di perdere il servizio: già nel terzo game si ritrova sotto 0-40, ma riesce a cavarsi d’impaccio, infilando cinque punti consecutivi. Nel gioco successivo trascina il russo ai vantaggi, ma non riesce a procurarsi palle break. Lo strappo arriva nel settimo gioco: sul 3-3 Lorenzi serve ma va sotto 15-40 e riesce a cancellare soltanto un break point, cedendo la battuta. L’occasione di riscatto si presenta immediatamente: in un ottavo gioco lunghissimo, durato 14 punti, l’azzurro ha tre occasioni per il 4-4 ma non le sfrutta. Il russo sale 5-3 e chiude la prima partita già nel gioco seguente, al quarto set point. Finisce 6-3 per Donskoy in 41 minuti.

Nella seconda partita il russo ha anche il vantaggio di servire per primo e resta sempre avanti nel punteggio, riuscendo nuovamente ad operare per primo lo strappo, centrando il break nel corso del sesto game. Sotto 2-4 Lorenzi ha un sussulto d’orgoglio, trova l’immediato controbreak e poi, pur dovendo prima annullare due break point, riesce a raggiungere l’avversario sul 4-4. Il russo però non si demoralizza, va 5-4 e costringe l’italiano a servire per rimanere nel match: Donskoy ha un primo match point sul 30-40, ma viene costretto ai vantaggi, dove però si costruisce una seconda occasione per chiudere l’incontro e la sfrutta. Il secondo set si chiude 6-4 in 56 minuti.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: action sports-Shutterstock

robertosantangelo@oasport.it