Tennis, ATP Bastad 2018: FABIO FOGNINI IN FINALE! Sconfitto in tre set Fernando Verdasco

Fabio Fognini è in finale nel torneo ATP di Bastad (Svezia). Il ligure si qualifica per l’ultimo atto del torneo svedese, dopo aver sconfitto lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 33 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-1 4-6 7-5 dopo due ore e diciotto minuti di gioco. Si tratta della sedicesima finale in carriera raggiunta dal nativo di Arma di Taggia, che vanta sei titoli, l’ultimo conquistato il marzo scorso sulla terra rossa brasiliana a San Paolo.

Una partita che era iniziata benissimo per Fognini, che ha dominato il primo set. In venticinque minuti il numero uno d’Italia si è imposto per 6-1, strappando per tre volte il servizio allo spagnolo. Una prima frazione che ha visto Fognini controllare gli scambi, mettendo in grande difficoltà un Verdasco molto falloso (ha chiuso il set con un doppio fallo) ed in difficoltà negli spostamenti laterali.

Nonostante l’inerzia del match tutta in sua favore, Fabio inizia male il secondo set, perdendo subito il servizio. Fognini riesce comunque a rimediare e pareggia i conti nel quarto gioco. Break e controbreak nuovamente tra settimo ed ottavo game con il punteggio che resta sempre in parità sul 4-4. Il ligure va a servire e, tra errori non forzati ed un pesantissimo doppio fallo, perde nuovamente il servizio. Verdasco ringrazia e chiude il set in suo favore per 6-4.

Nel terzo set continuano le emozioni. Questa volta è Fognini a partire meglio, subito break nel secondo game e l’azzurro scappa sul 2-0. Il nativo di Arma di Taggia, però, perde ancora il servizio immediatamente dopo e purtroppo il copione si ripete anche tra sesto e settimo gioco. L’equilibrio non sembra spezzarsi e tutto sembra portare al tie-break, ma nel dodicesimo game al secondo match point Fognini riesce a strappare la battuta allo spagnolo e a vincere il terzo set per 7-5.

Adesso in finale il numero 15 del mondo attende il vincente dell’altra semifinale tra il francese Richard Gasquet e lo svizzero Henri Laaksonen, che ha superato nei turni precedenti prima Matteo Berrettini e poi Simone Bolelli.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Alessio Marini