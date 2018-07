Tennis, Atp Bastad 2018: chi affronterà Fabio Fognini in finale? Data, programma, orario e tv

Fabio Fognini ha conquistato la finale nel torneo ATP di Bastad (Svezia). Il ligure si qualifica per l’ultimo atto del torneo svedese, dopo aver sconfitto lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 33 del mondo, in tre set con il punteggio di 6-1 4-6 7-5 dopo due ore e diciotto minuti di gioco. Si tratta della sedicesima finale in carriera raggiunta dal nativo di Arma di Taggia, che vanta sei titoli, l’ultimo conquistato il marzo scorso sulla terra rossa brasiliana a San Paolo. Il suo prossimo avversario nell’ultimo atto sarà il francese Richard Gasquet, numero 29 del mondo, che si è imposto contro lo svizzero Henri Laaksonen (n.148 ATP) con il punteggio di 6-2 6-2 in 1 ora e 12 minuti di gioco. Nel computo dei precedenti è avanti il francese 2-1 ma le partite risalgono a sei e cinque anni fa e nell’ultimo incontro è stato Fabio a trionfare nel Masters 1000 di Montecarlo.

La sfida tra i due è in programma domani alle ore 13.00 e verrà trasmessa in diretta su Supertennis, che in settimana ha seguito l’intero torneo, mentre in streaming sarà possibile vedere il match attraverso il sito supertennis.tv. Di seguito il programma completo della finale:

ATP 250 Bastad – Terra battuta outdoor

Finale – Domenica 22 luglio

ore 13.00 Fabio Fognini (Ita, 3) vs. Richard Gasquet (Fra, 4)

diretta tv su Supertennis

diretta streaming su supertennis.tv













Foto: Alessio Marini