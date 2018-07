Superbike, GP San Marino 2018: programma, orari e tv. Il calendario del fine settimana a Misano Adriatico

Nono appuntamento della stagione Superbike. Sul circuito di Misano Adriatico, intitolato alla memoria di Marco Simoncelli, va in scena il GP di San Marino. Jonathan Rea ha praticamente ipotecato il titolo, reduce dalla terza doppietta della stagione, la seconda consecutiva, a Laguna Seca. Il britannico sarà l’uomo da battere anche nel prossimo round, dove ci aspetta di più da una Ducati a cui la vittoria manca oramai dal terzo GP. Ci proveranno Chaz Davies ma soprattutto Marco Melandri, reduce da sette gare senza podi.

Il weekend del GP di San Marino comincerà venerdì 6 luglio con le prove libere, poi continuerà sabato con qualifiche e gara-1 e domenica gran finale con la seconda manche. Il GP di San Marino sarà trasmesso in tv da Mediaset (su Italia Due) e su Eurosport 2. In streaming, invece, visione assicurata sull’app Mediaset e su Eurosport Player (in abbonamento).

Il programma

Venerdì 6 luglio

9.45 – 10.25 Prove libere 1

12.30 – 13.10 Prove libere 2

16.05 – 16.45 Prove libere 3

Sabato 7 luglio

8.45 – 9.05 Prove libere 4

10.30 – 10.45 Superpole 1

10.55 – 11.10 Superpole 2

13.00 Gara 1

Domenica 8 luglio

9.35 – 9.50 Warm up

13.00 Gara 2













Foto: Valerio Origo