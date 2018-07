Softball, Europei Under 22: vittoria dell’Italia sulla Russia per 5-0, per andare in finale ora va battuta l’Irlanda

La prima parte dell’operazione è compiuta: agli Europei Under 22, questa mattina, l’Italia ha battuto per 5-0 la Russia, prerequisito necessario per andare a caccia della finale della manifestazione. Le azzurre possono così giocare contro l’Irlanda con un obiettivo, quello dell’ultimo atto, che sarà raggiunto in caso di vittoria. L’appuntamento, in questo caso, è fissato per le ore 18:30.

Il primo inning vede l’Italia andare già a segno: protagonista è Susanna Soldi, che quatta quatta va a muovere il punteggio sull’1-0. Le azzurre insistono nel terzo inning con singoli di Chiodaroli e Bassi, che vanno poi a segno su errore del catcher avversario per il 3-0. Bettinsoli spinge Cianfriglia a casa base per il 4-0 nel quarto inning, ma i punti potevano essere ancora di più perché le basi erano state riempite. Mentre il duo Princic-Riboldi controlla agilmente la questione lanci, la partita si chiude con De Trombetti che, nel sesto inning, va a piazzare il 5-0 a seguito di un singolo di Chiodaroli.

La classifica della poule di qualificazione alla finale vede ora l’Italia saldamente in seconda posizione, ma non ancora certa dell’accesso all’ultimo atto. Il destino italiano si andrà a compiere, dunque, nel tardo pomeriggio di Trnava, contro lo stesso Paese avversario, pochi giorni fa, nella finale a livello under 19.

Foto: FIBS