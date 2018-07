Softball, Europei U22 2018: l’Italia si sbarazza dell’Ucraina e accede alla seconda fase

Primo obiettivo raggiunto per l’Italia agli Europei U22 di softball. Le azzurre hanno battuto con un netto 10-0 in quattro inning l’Ucraina, raggiungendo la qualificazione alla seconda fase, di fatti una formalità visto il livello delle due avversarie fin qui incontrate (Israele ieri).

La differenza tecnica tra le due squadre è stata notevole, soprattutto in pedana di lancio, con le traiettorie della lanciatrice ucraina che non hanno fatto altro che accomodare le battute azzurre. Ci ha pensato poi l’imprecisa difesa delle nostre avversarie a far sì che le basi conquistate si concretizzassero in punti (9 errori, 5 walk e 2 lanci pazzi).

L’attacco dell’Italia ha messo a segno 6 valide e 10 basi rubate, mentre al lancio Bianca Messina Garibaldi è stata perfetta, con una no-hit di quattro riprese e 5 strikeout. Formalità completata, dunque: ora la sfida all’Olanda (alle 18.30) per stabilire il primo posto del girone.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL SOFTBALL

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo