Softball, Europei U19 2018: l’Italia inizia la seconda fase con una vittoria sulla Repubblica Ceca

Inizia con una vittoria la seconda fase degli Europei U19 per l’Italia, che ha aperto battendo la Repubblica Ceca per 5-0. Un successo frutto di solidità sia in attacco che in difesa, con cui le azzurre hanno saputo resistere alle iniziative delle arrembanti ceche, che qualche grattacapo lo hanno concesso.

Due volte, infatti, le nostre avversarie hanno saputo riempire le basi ma in entrambi i casi l’Italia è stata perfetta nel disinnescare i pericoli. Merito di Alexia Lacatena, che in sette inning ha sì concesso otto valide, ma ha messo a segno altrettanti strikeout.

Non era facile per l’Italia, contro una delle rivali più accreditate (insieme all’Olanda). Lo si è visto sin dalle prime battute, perché la partita è cominciata subito con un grado di intensità elevato. A scuotere il match e rompere l’equilibrio ci ha pensato Chiara Bassi, che in apertura di terzo inning ha impattato la palla alla perfezione, spedendola oltre la recinzione. Un fuoricampo che ha stappato l’incontro e reso le ceche arrembanti, ma Lacatena ha trovato sempre la forza di uscire dai guai.

L’inning decisivo è stato il sesto, perché l’Italia, dopo aver settato le fila in difesa, si è scatenata in attacco. Sara Camisasca è arrivata in seconda, poi fino a casa sulla valida lunga e profonda di Alessia Colonna. Pochi minuti dopo è toccato di nuovo a Bassi, che ha girato la mazza per un doppio che ha consentito a Sofia Fabbian e Marta Chiodaroli di firmare il 4-0, arrotondato poi dal doppio di Laura Vigna. Stavolta il settimo inning non ha portato sorprese, così per la terza partita consecutiva l’Italia non subisce punti. La seconda fase continua con la sfida contro la Francia alle 18:30 sul campo di Staranzano.













Foto: FIBS – Andrian