Sebastian Vettel, GP Ungheria: “Qualifiche e partenza fondamentali. Oggi molto bene”. Kimi Raikkonen: “Un venerdì normale”

Sebastian Vettel ha entusiasmato nelle prove libere 2 del GP di Ungheria 2018 e ha firmato il miglior tempo di giornata facendo meglio delle Red Bull. Il pilota della Ferrari si è scatenato con le ultrasoft sia nel giro secco che sul passo gara, dimostrandosi nettamente migliore rispetto alle Mercedes: si sogna in grande in vista di qualifiche e gara.

Il tedesco sembra particolarmente soddisfatto dei risultati ottenuti come ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport: “Probabilmente le qualifiche e la partenza saranno fondamentali, perché superare è molto difficile qui. Ovviamente stare in testa dopo le prime curve sarà cruciale, però ci sono tante cose da fare e tanto lavoro davanti a noi. Sono stato piuttosto contento del turno pomeridiano, più contento rispetto a quello della mattina. La nostra macchina va bene sul giro secco, ma possiamo sicuramente migliorare, anche se è stato uno dei nostri migliori venerdì“. Il quattro volte Campione del Mondo è tornato anche sull’incidente in Germania: “Me lo sono messo alle spalle. Probabilmente è positivo avere una gara subito dopo per voltare pagina e concentrarci sul nostro lavoro. Spero di fare bene in questa gara per poi poter dimenticare quell’errore“.

Velato ottimismo anche per Kimi Raikkonen, attardato nei confronti del compagno di squadra ma autore di una prestazione positiva: “Oggi è stato un venerdì normale, i tempi sul giro non contano, ma abbiamo imparato alcune cose sul comportamento della macchina. E’ la storia di ogni venerdì: abbiamo fatto un po’ di lavoro e ne abbiamo ancora dell’altro da fare, ma non è andata male“.













FOTOCATTAGNI