Sebastian Vettel, GP Ungheria F1 2018: “Con le gomme da bagnato la Ferrari non va bene come con quelle da asciutto. Possiamo vincere”

Sebastian Vettel ha deluso pesantemente nelle qualifiche del GP di Ungheria 2018, dodicesima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari era il grande favorito per la conquista della pole position, il tedesco aveva dominato nelle prove libere e nei primi due segmenti di qualifica ma poi è arrivata la pioggia che ha scombussolato tutti i piani delle Rosse.

Il teutonico si è dovuto dunque accontentare del quarto posto sotto l’acqua magiara e domani scatterà dalla seconda fila: lo aspetta una difficile rimonta se vuole puntare alla vittoria anche perché davanti a lui non si troverà soltanto il compagno di squadra Kimi Raikkonen ma soprattutto le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, dimostratesi imbattibili con asfalto bagnato. Probabilmente è emersa un po’ di paura dopo l’errore commesso in Germania anche perché la monoposto era davvero efficiente.

Non manca però l’ottimismo al quattro volte Campione del Mondo come traspare dalle dichiarazioni che ha rilasciato a Sky Sport al termine delle qualifiche: “Oggi è stata una sessione complicata. La Ferrari va meglio con le gomme da asciutto che con quelle da bagnato.Sarebbe potuta andare in qualsiasi modo, poteva andare meglio. Credo che sull’asciutto eravamo in controllo della situazione, purtroppo le condizioni non sono state favorevoli. Credo che possiamo vincere: certo è meglio partire davanti a tutti ma cercheremo di imporci dal quarto posto“.













