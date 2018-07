Sebastian Vettel, GP Ungheria 2018: “Oggi eravamo all’altezza di Hamilton. Contatto con Bottas? Ero già davanti”

Sebastian Vettel si è classificato secondo nel GP d’Ungheria. Il tedesco ha commentato la gara prima di salire sul podio non nascondendo un pizzico di delusione: “Oggi ero fuori posizione, perché eravamo all’altezza di Lewis sul passo. Abbiamo provato la sorpresa partendo con le Soft. Ci ho provato, non è stato facile scegliere quando rientrare ma è andata bene, siamo comunque riusciti a guadagnare posizioni“.

Nella seconda parte, poi, Vettel ha dovuto battagliare con Bottas: “Al pit stop c’è stato un piccolo problema alla gomma posteriore. Non potevo superare subito Bottas, ho preso un po’ di spazio per dare tutto alla fine. Le sue gomme peggioravano e sapevo quanto duravano, sapevo che alla fine avrei avuto una chance. Il secondo posto non è il massimo ma va bene“. Seb ha infine commentato il contatto con Bottas dopo il sorpasso: “Ero già davanti, sono stato sorpreso, stavo frenando e bloccando l’interno. Ho avvertito il colpo, non ero sicuro, poi ho visto negli specchietti che c’era Valtteri con Kimi. Sono stato fortunato a poter proseguire senza danni“.













