Kimi Raikkonen, GP Ungheria 2018: “Terzo posto non ideale. La velocità era ottima”

Kimi Raikkonen non è soddisfatto del podio nel GP d’Ungheria: “Oggi abbiamo un buon risultato, il migliore visto l’andamento della gara ma non l’ideale“. Il finlandese ha perso posizioni già al via. “In partenza ho dovuto essere cauto e alzare il piede. Poi dopo la sosta non avevo la possibilità di superare Bottas e l’unica opzione era fermarsi e poi riprovarci“.

Bilancio amaro, dunque, per il finlandese: “Quanto meno ho recuperato una posizione ma il terzo posto non è ideale. Oggi la velocità era ottima. Ma prendiamoci i punti e andiamo a casa“.













