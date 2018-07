Sebastian Vettel, GP Gran Bretagna 2018: “Sono contento. Stamattina non pensavo di poter fare le qualifiche”

Secondo posto per pochi millesimi per Sebastian Vettel, che partirà accanto a Lewis Hamilton nel GP di Gran Bretagna. “Quattro millesimi di differenza vuol dire che abbiamo fatto praticamente lo stesso giro“, ha dichiarato il tedesco in conferenza stampa. “Lewis è andato meglio ma possiamo giocarcela domani“.

“Personalmente sono stato contento del primo tentativo. Nel secondo pensavo di poter far meglio in alcuni punti della pista ma poi ho perso qualcosa in rettilineo. Questo può aver fatto la differenza. Ma sono contento: stamattina non pensavo nemmeno di poter prendere parte alle qualifiche“, ha chiuso Seb commentando i problemi al collo avuti stamattina. “Una bella dormita mi aiuterà“.













