Sebastian Vettel, GP Gran Bretagna 2018: “È stata una bella battaglia. Ho spinto come un pazzo, sono contentissimo”

Sebastian Vettel è raggiante alla fine del GP di Gran Bretagna, vinto al termine di una grande battaglia con la Mercedes di Valtteri Bottas. Una vittoria che sembrava scontata, poi messa in discussione dalla Safety Car. “La Safety Car ha reso tutto più frizzante“, ha dichiarato il tedesco dopo la fine della corsa.

“È stata una bella battaglia, ho spinto come il pazzo con le gomme più fresche. Non è stato semplice. Credo di averlo sorpreso. Non sapevo se sarei riuscito a finire la curva ma è andata bene. Sono contentissimo, ringrazio il team che mi ha sostenuto, ieri avevo un piccolo problema ma oggi è andata bene“. Vettel che ieri aveva subito un piccolo problema al collo, oggi dimenticato. “Ero preoccupato all’inizio della gara ma poi è andata bene. Magari l’adrenalina mi ha aiutato. È stata una gara pazzesca, davanti a un grande pubblico. Mi sono divertito“.













