Sebastian Vettel, GP Germania 2018: “Posso ancora migliorare sul giro secco, ma la macchina va bene”

Sebastian Vettel sorride nonostante i due quarti posti nelle prove libere del GP di Germania. Il tedesco è infatti soddisfatto della giornata e del feeling con la monoposto. “La macchina oggi è andata bene, è stato un venerdì normale“. Un weekend speciale per lui, che corre davanti al suo pubblico, in cui sarà importante il meteo. “Il caldo influirà molto ma non so domani come sarà il tempo, forse pioverà, mentre domenica sarà secco. È bello vedere il pubblico sulle tribune, c’erano tante bandiere della Ferrari anche se siamo in Germania“.

Vettel ha commentato poi il suo lavoro. “Abbiamo cercato di provare diverse cose. Non si può fare tutto. Ma credo che abbiamo fatto le scelte giuste di gomme, facendo anche controlli incrociati. Ora dobbiamo vedere cosa troveremo“. L’obiettivo è migliorare in vista delle qualifiche. “Ci manca qualcosa sul giro secco. Non sono contento del giro fatto con l’Ultrasoft ma la macchina va bene e possiamo ancora migliorare“.

Gli ha fatto eco Kimi Raikkonen, come al solito abbottonato. “Se la temperatura resterà così calda sarà importante la gestione delle gomme. Ma domani potrebbero esserci condizioni diverse, quindi vedremo per domenica. Sarà come in Austria, le gomme saranno messe a dura prova per cui chi lavorerà meglio avrà un vantaggio. Ma come sempre è una combinazione di fattori: è importante avere un buon pacchetto“. Ma “è solo venerdì“, come ripete puntualmente in ogni weekend il finlandese. “Stiamo cercando di imparare, poi domani metteremo tutto insieme“.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA F1

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI