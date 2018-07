Sebastian Vettel, GP Germania 2018: “Oggi la vettura era speciale, ho centrato il giro perfetto”

Sebastian Vettel è letteralmente raggiante al termine delle qualifiche del Gran Premio di Germania 2018 di Formula Uno. Il padrone di casa ha centrato la pole position numero 55 della carriera con un giro strepitoso e, come se non bastasse, il suo rivale numero uno, Lewis Hamilton, è rimasto appiedato nel corso della Q1 e domani scatterà dalla 14esima posizione (sempre che in Mercedes non decida ulteriori cambi a livello di componenti della vettura).

Le sue parole al termine delle qualifiche confermano che il quattro volte campione del mondo oggi ha vissuto una giornata speciale, e non solo perchè correva davanti al proprio pubblico. “Voglio ringraziare questo splendido pubblico che è accorso così numeroso per sostenermi – esordisce in questo modo un visibilmente emozionato Sebastian Vettel nel corso delle interviste di rito sul traguardo, oggi condotte da David Coulthard – Spero che oggi tutti si siano divertiti, e proverò con tutte le mie forze a replicare anche domani. Voglio regalare a questa gente ancora tante emozioni. Quando si corre su una pista simile, a pochi minuti di strada da dove sono nato, non c’è niente di più bello che vedere così tante bandiere della Germania e della Ferrari”.

L’andamento delle qualifiche, secondo l’ex Red Bull, è stato un vero e proprio “crescendo”. “Vista la pioggia della mattinata credevo che tutto sarebbe divenuto un vero terno al lotto, invece il tracciato si è asciugato davvero in poco tempo. Sin dalla Q1 ho capito che oggi la mia vettura aveva qualcosa di speciale. Lo sentivo, sin dall’avvio del turno, ma sapevo anche che dovevo mettere in pratica il tutto. Giro dopo giro sono riuscito a migliorare ed a crescere con il feeling. Come ogni volta ho cercato di spremere il massimo nell’ultimo tentativo, e ci sono riuscito, anche perchè Valtteri Bottas e Kimi Raikkonen avevano fatto segnare ottimi tempi”.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI