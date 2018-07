Sebastian Vettel, GP Germania 2018: “Ho commesso un piccolo errore, che diventa enorme pensando al campionato”

Sebastian Vettel è scuro in volto, scurissimo, al termine del Gran Premio di Germania 2018 di F1. Il tedesco aveva in mano una vittoria di importanza capitale, sia per lui, dato che si correva in casa sua, ed a Hockenheim dove non aveva mai vinto, sia per il campionato, dato che avrebbe allungato ulteriormente su Lewis Hamilton. L’errore del giro numero 52, con la Ferrari che finisce nelle protezioni di curva 12, rischia di diventare pesantissimo a livello globale, con l’inglese che, invece di perdere terreno, torna nuovamente in vetta, con 17 punti sul tedesco.

Le parole del quattro volte campione del mondo, non vanno a cercare scuse. “Non penso che dovessi fermarmi a cambiare le gomme – spiega Vettel ai microfoni di Sky Sport – Le mie Soft andavano ancora bene, anche se non erano fresche. Avevo alzato il ritmo come tutti, ma non ero in difficoltà. Purtroppo ho commesso un errore, un piccolo errore, perchè letteralmente ho perso la vettura per un soffio, bloccando il posteriore, ma che diventa enorme pensando a quello che ho perso ed a quanto inciderà sulla stagione”.

Come si può spiegare un errore simile? Il tedesco ci prova. “Non ho avuto problemi a capire quanto stesse piovendo, anche se Halo non garantisce la sensibilità come un tempo. Le gomme, anche se usate, tenevano bene, ma si andavano progressivamente raffreddando. Sono arrivato leggermente lungo in staccata alla curva 12 e ho perso la vettura, proprio nel punto della pista dove le protezioni sono più vicine. Uno degli errori più pesanti della mia carriera. Peccato, a volte capita”. “Sono ovviamente deluso – conclude – Soprattutto perchè per un piccolo errore ho avuto un impatto immenso su gara e campionato. Proprio per questo mi dispiace. La corsa era davvero in tasca..”.

