Sebastian Vettel, GP Austria 2018: “Il terzo posto è buono, senza penalità potevo vincere. In testa al Mondiale? Non me lo aspettavo”

Sebastian Vettel chiude al terzo posto un Gran Premio d’Austria 2018 di Formula Uno nel quale è successo di tutto ma, soprattutto, riprende la vetta della classifica iridata. Un risultato che il tedesco non si poteva aspettare fino a metà gara, reso possibile dall’incredibile doppio ko della Mercedes. “Nel complesso devo dire che questo terzo posto è un buon risultato – spiega il quattro volte campione del mondo nel corso della conferenza stampa post-gara – Non ho voluto correre il minimo rischio in ogni momento della gara e credo che con questi presupposti non potessi fare molto di più”.

La gara di Vettel è stata davvero emozionante e ricca di spunti. “Come detto, in partenza non ho voluto rischiare minimamente. Ho provato a recuperare qualche posizione in curva 1, ma non ci sono riuscito. Mi sono ritrovato nel gruppo e sono dovuto andare leggermente largo, a quel punto ho perso slancio e ho dovuto combattere con Renault e Haas. Dopo aver passato queste vetture, perdendo anche diverso tempo, ho sofferto per andare a riprendere i primi e, fino al pit stop, non sono riuscito a spingere come avrei voluto. Da quel momento ho cambiato passo e la macchina è migliorata davvero tanto”.

La vettura, ad ogni modo, è stata ottimale lungo tutto il Gran Premio, senza i problemi riscontrati dagli avversari. “Avevamo a disposizione un ottimo passo e anche con le gomme non ho avuto problemi. Nella seconda fase di gara andavamo davvero alla grande e, con il senno di poi, senza la penalità ricevuta in qualifica credo che avrei potuto vincere. Non mi è stato possibile, per cui nessun problema e complimenti a Max Verstappen che ha meritato ampiamente”.

La domenica non ha visto Vettel in prima posizione al traguardo ma, grazie al ko di Hamilton, lo vede di nuovo davanti a tutti in classifica generale. “Sinceramente non me lo sarei mai aspettato. Bene così, ma è ancora lunghissima e non ha senso fare calcoli ora, ogni settimana tutto si può ribaltare”

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLA FORMULA UNO













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI