Scherma, Mondiali 2018: sciabolatori ai quarti di finale. Le spadiste deludono e sono eliminate

Sono cominciate le gare a squadre ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Oggi scendevano in pedana spadiste e sciabolatori per delineare il tabellone dei quarti di finale, mentre domani verranno assegnate le medaglie. Una giornata da luci e ombre per l’Italia con la delusione della squadra di spada femminile che non è riuscita ad entrare tra le prime otto, mentre quella di sciabola maschile ha staccato il biglietto per i quarti della rassegna iridata.

Dopo l’oro nella prova individuale, Mara Navarria non è riuscita a trascinare le compagne nella prova a squadre. Il quartetto azzurro composto proprio dalla campionessa del Mondo in carica, Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi ed Alice Clerici ha prima superato la Lituania per 45-19 e poi è stato sconfitto negli ottavi di finale dalla Germania per 42-36. Una prestazione deludente delle azzurre che ora dovranno lottare per i piazzamenti dal nono al sedicesimo posto.

Qualificazione, invece, ai quarti di finale per la squadra di sciabola maschile. L’Italia è testa di serie numero due e ha usufruito di un bye al primo turno, sconfiggendo poi negli ottavi di finale nettamente la Gran Bretagna per 45-22. Adesso gli azzurri (Luca Curatoli, Enrico Berrè, Luigi Samele ed Aldo Montano) affronteranno la Russia.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti