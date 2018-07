Scherma, Mondiali 2018: le favorite della spada. Gara aperta, Mara Navarria cerca l’impresa

Giovedì scatteranno a Wuxi (Cina) i Mondiali di scherma, in cui i migliori atleti del mondo si sfideranno per la conquista del titolo iridato. Sulla carta nella spada femminile vivremo una gara aperta, visto che non c’è stata una vera dominatrice nella stagione e ci potrebbero essere anche delle sorprese. Andiamo quindi a scoprire le possibili favorite della spada.

L’azzurra Mara Navarria si presenterà ai Mondiali come numero uno del ranking mondiale. La 32enne di Udine in questa stagione ha conquistato due vittorie e un secondo posto in Coppa del Mondo, ma poi ha deluso agli Europei di Novi Sad, uscendo di scena ai sedicesimi. Per lei questa sarà la grande occasione per riscattarsi e centrare finalmente una medaglia. Navarria possiede sicuramente le qualità per raggiungere la finale, ma per farlo dovrà riuscire a gestire la pressione dell’evento.

Nella rassegna continentale ha deluso anche la russa Tatiana Gudkova, che in Cina proverà a difendere il titolo conquistato. Nel 2018 non è ancora salita sul podio, ma ha fatto comunque delle buone prove, come dimostra il terzo posto nel ranking. Ripetersi non sarà facile, ma può sicuramente ambire ad una medaglia. Tra le favorite troviamo poi la cinese Sun Yiwen, che spinta dal pubblico di casa tenterà di conquistare la sua prima medaglia iridata. In questa stagione ha ottenuto due vittorie e un secondo posto in Coppa del Mondo ed è pronta a trovare il grande acuto.

In grado di lottare per la vittoria ci saranno anche le veterane Emese Szasz-Kovacs e Ana Maria Popescu. La campionessa olimpica in questa stagione ha trionfato al Grand Prix di Cali e proverà ad ottenere un oro iridato che ancora manca nella sua bacheca. Dal canto suo la rumena ha vinto a Doha e dopo aver sfiorato il podio a Novi Sad, cercherà di rifarsi in Cina. Attenzione poi alle estoni Katrina Lehis e Julia Beljajeva, rispettivamente oro e bronzo agli Europei, alla polacca Ewa Nelip, argento in carica e all’ucraina Olena Kryvytska, attuale numero due del ranking.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA SCHERMA













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bizzi Federscherma