Scherma, Mondiali 2018: le favorite della sciabola. Olga Kharlan pronta a ripetersi, Gregorio e Vecchi ci provano

Manca sempre meno al via dei Mondiali di scherma, che inizieranno giovedì a Wuxi (Cina). Oggi andiamo ad analizzare la gara della sciabola femminile, che sulla carta avrà una grande favorita, ma ci saranno comunque diverse atlete in grado di lottare per il titolo. Andiamo dunque a scoprire le favorite della sciabola.

La campionessa in carica Olga Kharlan si presenterà in Cina come numero uno del ranking, dopo un’altra grande stagione di Coppa del Mondo. Infatti la 27enne ucraina ha conquistato tre successi e un secondo posto. Dopo la delusione degli Europei, eliminata agli ottavi, Kharlan è pronta a tornare sul gradino più alto del podio nella rassegna iridata, in cui sarà quindi l’atleta da battere.

La rivale numero uno dovrebbe essere la francese Cecilia Berder. Atleta cresciuta molto nelle ultime stagioni e dopo il bronzo iridato dello scorso anno, ha fatto una stagione brillante centrando l’argento europeo a Novi Sad e ora proverà a raggiungere la finale anche in Wuxi. Agli Europei è poi tornata ai vertici la russa Sofya Velikaya, che dopo lo stop per la maternità, ha conquistato il Gran Prix di Mosca e appunto l’oro continentale. La sua grande esperienza potrebbe essere decisiva anche in questo torneo.

Tra le altre atlete in grado di lottare per le medaglie troviamo la nostra Rossella Gregorio. L’azzurra deve riscattarsi dopo l’eliminazione al secondo turno agli Europei e vista l’ottima stagione di Coppa del Mondo, può sicuramente riuscire a salire sul podio. Attenzione poi a due atlete molto esperte, la sudcoreana Kim Jiyeon e la rumena Bianca Pascu, oltre all’ungherese Anna Marton, terza del ranking, la tunisina Azza Besbes e Irene Vecchi, rispettivamente argento e bronzo in carica.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SULLA SCHERMA













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Bizzi Federscherma