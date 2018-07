Scherma, Mondiali 2018: la stagione perfetta di Mara Navarria

La stagione perfetta. Non ci sono altri modi per descrivere l’anno che ha vissuto Mara Navarria. La friulana è la nuova Campionessa del Mondo di spada femminile, dopo aver conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali di Wuxi. Un risultato che ha permesso alla nativa di Udine di conquistare ufficialmente anche la Coppa del Mondo.

A 33 anni Mara ha davvero raggiunto la consacrazione, al termine di una giornata che probabilmente non scorderà davvero mai più. Un’atleta eccezionale, che ha saputo superare tante fasi della sua carriera, arrivando al massimo dopo tanto lavoro e sacrificio. E’ la vittoria di una mamma, con l’hashtag #mammaatleta sempre a contraddistinguere ogni sua foto in gara o in allenamento, di una donna che ha saputo tornare a vincere dopo la nascita del primo figlio.

E’ anche il successo di un’atleta che ha affrontato tanti momenti difficili nella sua carriera, ma che non ha mai mollato e che ha sempre lottato per arrivare al vertice. E’ la vittoria per Oleg Pouzanov, il suo storico maestro scomparso nel 2015 e che ha lasciato una ferita profonda nel cuore di Mara. La friulana ha saputo ripartire anche dopo questa tragedia e sicuramente le lacrime di gioia di oggi erano anche per lui.

Un oro che cancella la delusione della mancata qualificazione olimpica nel 2016. Senza la squadra presente a pagarne le conseguenze maggiori era stata proprio l’azzurra, ma proprio da quella delusione la friulana ha tirato fuori qualcosa in più. Due anni importanti ed un ultimo semplicemente fantastico, con le vittorie a Tallinn e Budapest ed un primo posto nel ranking conquistato e mantenuto con onore.

Vincere da numero uno del mondo non è mai facile, perchè c’è sicuramente grande pressione e dopo la mancata medaglia agli Europei forse era arrivata anche la paura di sbagliare ancora. Questa volta Mara non ha sbagliato nulla, è stata semplicemente più forte di tutte e tutto. Oggi ha vinto lei. Mara Navarria è Campionessa del Mondo.













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti