Scherma, Mondiali 2018: la sciabola maschile è una garanzia anche per il futuro. Suono l’allarme per le spadiste

L’Italia ha conquistato la sua quinta medaglia ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Oggi è arrivato l’argento nella prova a squadre di sciabola maschile. Gli azzurri si sono arresi solamente alla fortissima Corea del Sud, ma hanno dimostrato ancora una volta di essere un gruppo molto affiatato e che sa ottenere risultati importanti nei grandi appuntamenti.

Una rimonta da cui ripartire. In una finale che è stata abbastanza a senso unico per i coreani, resta quell’incredibile ultimo assalto di Luca Curatoli. Semplicemente fantastico il campano, che per un attimo ha fatto davvero credere che l’impossibile potesse realizzarsi. Sotto 44-29, Curatoli si è inventato un parziale di 10-0 che ha fatto davvero sognare e che dimostra come questo ragazzo, nonostante sia il più giovane del quartetto (classe 1994), è senza dubbio il leader e lo sciabolatore su cui puntare per il futuro e soprattutto in ottica Tokyo 2020.

La squadra di sciabola maschile è comunque ben composta e capita di sbagliare una gara come è successo oggi in finale a Luigi Samele ed Enrico Berrè, ma entrambi sono stati decisivi nel portare l’Italia fino all’ultimo atto. Poi non va dimenticato che come riserva c’è un certo Aldo Montano, che non ha la minima intenzione di dire basta e che vuole arrivare a Tokyo 2020 per giocarsi una medaglia con questo gruppo.

Un argento che mitiga la delusione per la prestazione della squadra di spada femminile, ancora una volta troppo lontana dalle posizioni che contano. L’ultima medaglia mondiale in questa gara risale addirittura al 2014 e dopo una buona stagione in Coppa del Mondo la speranza di rompere questo digiuno a Wuxi c’era. Invece le azzurre hanno chiuso addirittura al nono posto, che sommato al quinto posto europeo di Novi Sad, rendono l’estate delle squadra di spada femminile davvero deludente e cancellano i progressi fatti in questa stagione da parte di Fiamingo e compagne.













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti