Scherma, Mondiali 2018: Kim Junghwan oro nella sciabola. Azzurri fuori agli ottavi

Doveva essere un oro coreano e alla fine lo è stato. Kim Junghwan è il nuovo campione del Mondo di sciabola maschile, dopo aver trionfato nei Mondiali di scherma a Wuxi. Il 34enne di Seul ha superato in finale l’americano Eli Dershwitz con il punteggio di 15-11, confermando la supremazia della Corea del Sud in questa arma.

Medaglia di bronzo per il russo Kamil Ibragimov e per l’altro coreano Kim Junho, che sono stati sconfitti rispettivamente da Junghwan per 15-13 e da Dershwitz all’ultima stoccata per 15-14.

Ottavi di finale fatali per gli azzurri. Sono ben tre gli sciabolatori italiani che si sono fermati in questo punto del tabellone. Enrico Berrè è stato sconfitto dall’ungherese Andras Szatmari, campione in carica, con il punteggio di 15-13. Luigi Samele si è arreso nettamente al coreano Gu Bongil per 15-5, mentre Luca Curatoli è stato battuto dal vincitore di giornata Kim Junghwan per 15-10.

Fuori subito al primo turno, invece, Aldo Montano che è stato sconfitto dal francese Maxence Lambert per 15-13.













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti