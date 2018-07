Scherma, Mondiali 2018: Italia vicina alla vittoria del medagliere. Corea del Sud e Stati Uniti insidiano il primato azzurro

I Mondiali di scherma a Wuxi stanno avvicinandosi alla loro fine. Manca una sola giornata al termine della rassegna iridata cinese e l’Italia ha ampie possibilità di vincere il medagliere complessivo. Inoltre la squadra azzurra è pienamente in corsa per eguagliare il numero di ori vinti lo scorso anno a Lipsia, quando i piazzamenti sul gradino più alto del podio furono quattro.

Purtroppo gli ori a Wuxi restano ancora tre, visto che oggi è arrivato il secondo argento consecutivo di questo Mondiale cinese. Dopo gli sciabolatori, è toccato alle fiorettiste che sono state sconfitte in finale dagli Stati Uniti. Una vittoria a sorpresa quella delle americane, al loro primo titolo iridato della storia, che lascia anche tanti rimpianti in casa Italia con le azzurre che non sono mai riuscite ad entrare in ritmo gara.

Va detto sinceramente che questa è una finale che l’Italia doveva vincere e resta il rammarico per un oro perso che avrebbe dato la quasi matematica certezza della vittoria del medagliere. Adesso i rivali della selezione del Bel Paese sono solo due: Corea del Sud e Stati Uniti, che seguono entrambe ad un oro di distanza.

La sconfitta degli asiatici nella finale della spada maschile ha sicuramente fatto un favore all’Italia, che resta a distanza di sicurezza di una nazione che non ha quartetti imbattibili nelle due prove che restano, quella di fioretto maschile e sciabola femminile. Squadre insidiose e che possono ambire al podio, ma è davvero difficile ipotizzare che la Corea vince anche un solo oro e che l’Italia faccia zero medaglie domani.

Nel fioretto maschile gli Stati Uniti sono la nazionale da battere e dunque possono raggiungere quota tre ori e a quel punto diventa decisiva la prova di sciabola femminile, con Italia e Usa che potrebbero anche ritrovarsi contro in semifinale in caso di successo di entrambe ai quarti di finale, ma le americane sfidano la favorita Russia.

Ovviamente tutto dipenderà dall’Italia, che può davvero vincere anche entrambe le due gare. Le sciabolatrici si presentano da campionesse in carica, da numero uno del ranking e sicuramente hanno il grande desiderio di cancellare le prestazioni degli Europei e quella dell’individuale nel Mondiale. Anche i fiorettisti scendono in pedana per arrivare fino in fondo e salire sul gradino più alto del podio. Alessio Foconi è in grandissima forma ed anche Garozzo e Avola hanno sfiorato la medaglia.

Un’ultima giornata dove l’Italia vuole il primo oro delle gare a squadre, per dimostrare ancora una volta di essere la miglior nazione al mondo.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti