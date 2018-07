Scherma, Mondiali 2018. Italia d’oro nel fioretto, le parole degli azzurri: “Un successo voluto, una vittoria da squadra”

L’Italia ha chiuso in bellezza i Mondiali 2018 di scherma conquistando l’oro nel fioretto maschile e trionfando nel medagliere finale. Il nostro quartetto ha incantato a Wuxi e ha ancora fatto la storia confermandosi ai vertici grazie alla bellissima vittoria finale sugli USA. Gli azzurri sono naturalmente raggianti e all’unisono hanno dichiarato alla Federscherma: “E’ un successo voluto e costruito punto su punto. Gli USA nel corso della stagione avevano anche festeggiato il ruolino di marcia positivo anche andando un po’ sopra le righe. Gli avevamo dato appuntamento al Mondiale e, questa pedana, ha emesso il verdetto”.

Il Campione Olimpico Daniele Garozzo analizza il valore di questa squadra: “E’ stato un assalto che abbiamo tirato come un tutt’uno. Siamo stati coesi e ci siamo dati la carica l’un l’altro. Anche Giorgio (Avola, ndr) dalla pedana ci ha caricato ed è stato con noi in pedana”.

Avola non ha potuto gareggiare a causa di un infortunio e ha dichiarato:“Mi ero preparato mentalmente ogni assalto e non potevo oramai sprecare la fatica. Mi spiace non essere salito in pedana, ma i ragazzi sono stati straordinari”.

Doppietta memorabile per Alessio Foconi che aveva già vinto nell’individuale: “E’ stato un assalto dall’intensità elevatissima. Con loro è sempre difficile ma ancora una volta abbiamo ribadito il nostro valore”. E poi chiude il veterano Andrea Cassarà: “Questa medaglia d’oro ha un valore speciale e premia i sacrifici non solo nostri ma di tutto il gruppo che ci sta attorno, dal CT Andrea Cipressa ai nostri maestri, preparatori atletici, fisioterapisti ed a tutta la Federazione. E’ davvero un successo di gruppo”.













(foto Bizzi per Federscherma)