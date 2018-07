Scherma, Mondiali 2018: ITALIA ALIENA! I fiorettisti confermano il titolo a squadre, è apoteosi nel medagliere!

Semplicemente imbattibili. La squadra di fioretto maschile si conferma per la terza volta consecutiva Campione del Mondo e, dopo i titoli del 2015 e 2017, vince anche quello ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Una straordinaria impresa del quartetto azzurro (Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Andrea Cassarà e Giorgio Avola), che hanno sconfitto gli Stati Uniti al termine di una finale perfetta e chiusa con il punteggio di 45-35.

Una prestazione straordinaria quella dei fiorettisti italiani, anche perchè va ricordato che gli americani si presentavano in Cina con sole vittorie all’attivo in questa stagione di Coppa del Mondo e con la loro prima posizione nel ranking mondiale.

Dopo quattro assalti molto combattuti (Italia avanti 20-19), il primo break decisivo è stato quello di Foconi, che ha superato per 5-1 Alexander Massialas. Da quel momento gli azzurri hanno proseguito la loro marcia verso l’oro, con Cassarà e Garozzo perfetti negli ultimi due assalti (5-3 su Chamley Watson e ancora Massialas).

L’Italia conquista così il suo quarto oro in questo Mondiale, eguagliando la rassegna iridata dello scorso anno disputata a Lipsia. La squadra azzurra vince ancora una volta il medagliere, staccando tutte le altre nazioni e confermandosi ancora una volta la nazionale più forte del mondo.

Quella del fioretto maschile non è stata l’unica finale di giornata, visto che si è tenuta anche quella della sciabola femminile con la vittoria della Francia in finale sulla Russia per 45-35. Si ferma al quarto posto il cammino dell’Italia, con le azzurre sconfitte prima in semifinale all’ultima stoccata dalle russe e poi nella finale per il bronzo dalla Corea del Sud per 45-40.













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti