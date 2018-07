Scherma, Mondiali 2018: il Dream Team è in finale! L’Italia sfiderà gli Stati Uniti per la medaglia d’oro

Il Dream Team non si ferma più e combatterà per la medaglia d’oro ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Wuxi. La squadra azzurra di fioretto femminile (Alice Volpi, Arianna Errigo, Camilla Mancini e Chiara Cini) ha raggiunto la finale della rassegna iridata dopo che ha sconfitto in semifinale la Francia con il punteggio di 45-29.

Una sfida rimasta in equilibrio solo nei primi tre assalti con l’Italia rimasta avanti di due punti (15-13). Il 5-0 di Mancini a Ranvier ha dato il via all’allungo decisivo da parte delle azzurre. Errigo e Volpi hanno poi aumentato il divario, con l’Italia che ha toccato anche il +11 (30-19). Le francesi non sono mai riuscite a rimontare e negli ultimi assalti le azzurre hanno aumentato anche il divario, chiudendo poi per 45-29.

In finale ci sarà un remake della sfida dello scorso anno. Ancora una volta nell’ultimo atto le azzurre non si troveranno davanti la tanto attesa Russia, ma gli Stati Uniti che hanno demolito in semifinale la Corea del Sud per 45-22. Le asiatiche si erano rese protagoniste nei quarti di finale proprio della clamorosa eliminazione delle russe, battute per 40-38.













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti