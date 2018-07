Scherma, Mondiali 2018: che Italia! Sciabolatori in semifinale! Avanzano anche le fiorettiste e gli spadisti!

Prima giornata di finali a squadre ai Mondiali di scherma in corso a Wuxi, in Cina: ottime notizie per l’Italia, che vede approdare in semifinale la formazione della sciabola maschile, mentre avanzano fino ai quarti le selezioni azzurre del fioretto femminile e della spada maschile, con questi ultimi due tabelloni che verranno completati domani.

Nella sciabola maschile Luca Curatoli, Luigi Samele ed Enrico Berrè (non è sceso in pedana Aldo Montano) hanno sconfitto la Russia con il netto punteggio di 45-31. Unico momento difficile della sfida il quarto assalto, con Samele che ha subito un parziale di 4-12 da Reshetnikov, poi Curatoli ha riportato l’Italia in vantaggio nell’assalto successivo ed il divario è andato via via aumentando. Prossimo avversario degli azzurri sarà l’Ungheria, che ha battuto per 45-43 la Germania. Nella parte alta del tabellone la Corea del Sud, che ha battuto 45-38 la Francia, sfiderà in semifinale la Georgia, che ha superato 45-37 l’Iran. Nella spada femminile, dove l’Italia è stata eliminata ieri, le semifinali saranno Cina-Corea del Sud e Russia-USA.

Si completeranno domani gli altri due tabelloni iniziati oggi: nel fioretto femminile l’Italia, che ha usufruito di un bye ai sedicesimi, ha poi superato nettamente agli ottavi il Brasile per 45-12. Alice Volpi, Chiara Cini e Camilla Mancini (non è scesa in pedana Arianna Errigo) hanno dominato tutti i nove assalti della sfida, senza storia sin dal principio. Ai quarti le azzurre se la vedranno con il Giappone, che ha superato la Cina per 45-31. Sempre nella parte alta del tabellone l’altro quarto di finale sarà Germania-Francia, mentre nella parte bassa le sfide saranno USA-Canada e Corea del Sud-Russia.

Nella spada maschile l’Italia, dopo aver usufruito di un bye ai trentaduesimi, ha superato ai sedicesimi l’Australia per 45-24 ed ai quarti la Spagna per 20-19 nel minuto supplementare, dopo aver rischiato di subire una beffarda rimonta. Se nella prima sfida Andrea Santarelli, Marco Fichera e Paolo Pizzo (non è sceso in pedana Enrico Garozzo) non hanno avuto problemi, nel secondo incontro, dove Garozzo ha preso il posto di Santarelli, gli azzurri, avanti 14-10 prima dell’ultimo assalto tra Fichera e Yulen Pereira, hanno subito una rimonta che ha fatto chiudere i nove assalti sul 19-19. Al minuto supplementare però l’ha spuntata Fichera. Ai quarti gli azzurri sfideranno la Svizzera, mentre sempre nella parte alta del tabellone ci sarà Francia-USA. Nella parte bassa Corea del Sud-Ungheria e Cina-Russia.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Renzo Brico

roberto.santangelo@oasport.it