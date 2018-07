Alessio Foconi, una scherma variegata e completa. Un oro frutto del lavoro

E’ un’Italia in punta di fioretto quella che sta brillando ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Wuxi. Finora la spedizione azzurra ha raccolto tre ori, uno per giorno. Si è cominciato con quello di Mara Navarria nella spada femminile e poi sono arrivati quelli di Alice Volpi ed Alessio Foconi nell’arma che ha dato da sempre le maggiori soddisfazioni alla nostra nazionale.

Anche oggi dunque è risuonato l’Inno di Mameli in quel di Wuxi ed il merito è stato tutto di uno straordinario Alessio Foconi, alla sua prima medaglia iridata della carriera. Con questo risultato il fiorettista ternano si porta a casa anche la sua prima Coppa del Mondo, visto che si era presentato in terra cinese da numero due della classifica mondiale ed invece ora ne uscirà da leader.

Un cammino lungo per arrivare al vertice quello del ragazzo classe 1989. Per tanti anni ha provato ad entrare nel gruppo azzurro per Europei e Mondiali, ma è sempre stato complicato cercare di estromettere dal gruppo della nazionale compagni che hanno vinto tanto in carriera. Alla fine dopo le Olimpiadi di Rio 2016 il CT Andrea Cipressa ha voluto concedere un’occasione a Foconi e da quel momento il fiorettista umbro ha cominciato la sua scalata.

L’oro mondiale mancava individualmente all’Italia dall’edizione del 2011 di Catania, quando fu Andrea Cassarà a salire sul gradino più alto del podio. Sette anni dopo ci è riuscito un ragazzo con una scherma divertente, sempre diversa e completa sotto ogni punto tecnico. Un titolo iridato che è il frutto di tanto lavoro, di tanti sacrifici e di quella voglia di non mollare mai.

Una stagione 2017/2018 semplicemente straordinaria per Alessio. Due vittorie in Coppa del Mondo, l’oro a Wuxi e la conquista anche della sfera di cristallo. Il Mondiale non è ancora finito, perchè c’è una gara a squadre dove l’Italia può davvero ambire all’oro e soprattutto Foconi sogna una doppietta che solo ai più grandi è riuscita.













Foto: Federscherma Bizzi/Trifiletti