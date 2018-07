Scacchi: Luca Shytaj è diventato il 14° Grande Maestro italiano

Arriva una bella notizia dal mondo degli scacchi italiani: domenica scorsa Luca Shytaj, classe ’86, ha ottenuto la terza norma di Grande Maestro terminando al secondo posto il Festival di Mulhouse, in Francia. Shytaj è il 14° Grande Maestro del nostro Paese.

Per ottenere il titolo, Shytaj ha dovuto ottenere altre due norme di GM nel passato, a Tromso nel 2009 e nella Bundesliga tedesca nel 2017. Il massimo titolo scacchistico gli è stato conferito anche sulla base del fatto che aveva, in passato, raggiunto e superato quota 2500 punti ELO (per le norme di GM ce ne sono altri, che comprendono criteri relativi a performance, nazionalità e numero di GM affrontati).

L’ultimo nostro giocatore, prima di Shytaj, a raggiungere il titolo di Grande Maestro era stato Luca Moroni, 18enne di Desio di più che valido talento. Numero uno d’Italia è il romano Daniele Vocaturo: quest’ultimo, fra l’altro, è l’unico giocatore italiano ad aver superato quota 2600 punti ELO oltre a Fabiano Caruana (quando ancora giocava per l’Italia: ricordiamo che il nativo di Miami è tornato da alcuni anni a giocare per gli Stati Uniti, e sotto tale bandiera giocherà il match per il titolo mondiale contro Magnus Carlsen dal 9 al 28 novembre a Londra).

Il titolo del giocatore italo-albanese è da sottolineare anche perché ottenuto in una situazione che ormai non coinvolge quasi più nessuno negli scacchi giocati ad alto livello: egli svolge anche un’altra professione, che è quella di stimato virologo.

Foto: Europe Echecs