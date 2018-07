Rugby a 7, Mondiali 2018: tutti i risultati della prima giornata

Prima giornata molto intensa per quanto riguarda i Mondiali di rugby a 7, scattati nella notte italiana in quel di San Francisco. Andiamo a riepilogare tutti i risultati: in campo gli uomini per i sedicesimi e le donne per gli ottavi ed i quarti di finale. Già delineate dunque le semifinali per il gentil sesso: a giocarsele saranno Nuova Zelanda-USA e Francia-Australia.

Torneo femminile

VEN, 20 LUG 2018 10:00

Women’s Rugby World Cup Sevens 2018, Round of 16, Match 1

FIJI 7S

12 – 19

SPAIN 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 10:22

Women’s Rugby World Cup Sevens 2018, Round of 16, Match 2

FRANCE 7S

33 – 7

JAPAN 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 10:44

Women’s Rugby World Cup Sevens 2018, Round of 16, Match 3

RUSSIA 7S

24 – 14

SOUTH AFRICA 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 11:06

Women’s Rugby World Cup Sevens 2018, Round of 16, Match 4

CANADA 7S

43 – 19

BRAZIL 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 11:28

Women’s Rugby World Cup Sevens 2018, Round of 16, Match 5

AUSTRALIA 7S

34 – 5

PAPUA NEW GUINEA 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 11:50

Women’s Rugby World Cup Sevens 2018, Round of 16, Match 6

NEW ZEALAND 7S

57 – 0

MEXICO 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 12:12

Women’s Rugby World Cup Sevens 2018, Round of 16, Match 7

ENGLAND 7S

14 – 19

IRELAND 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 12:34

Women’s Rugby World Cup Sevens 2018, Round of 16, Match 8

USA 7S

38 – 7

CHINA 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 16:02

Women’s Rugby World Cup Sevens 2018, Challenge Quarter Finals, Match 9

ENGLAND 7S

59 – 0

MEXICO 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 16:24

Women’s Rugby World Cup Sevens 2018, Challenge Quarter Finals, Match 10

FIJI 7S

43 – 0

PAPUA NEW GUINEA 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 16:46

Women’s Rugby World Cup Sevens 2018, Challenge Quarter Finals, Match 11

JAPAN 7S

19 – 14

BRAZIL 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 17:08

Women’s Rugby World Cup Sevens 2018, Challenge Quarter Finals, Match 12

CHINA 7S

29 – 5

SOUTH AFRICA 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 17:30

Women’s Rugby World Cup Sevens 2018, Championship Quarter Finals, Match 13

IRELAND 7S

0 – 45

NEW ZEALAND 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 17:52

Women’s Rugby World Cup Sevens 2018, Championship Quarter Finals, Match 14

SPAIN 7S

0 – 34

AUSTRALIA 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 18:14

Women’s Rugby World Cup Sevens 2018, Championship Quarter Finals, Match 15

FRANCE 7S

24 – 19

CANADA 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 18:36

Women’s Rugby World Cup Sevens 2018, Championship Quarter Finals, Match 16

USA 7S

33 – 17

RUSSIA 7S

AT&T Park, San Francisco

Torneo Maschile

VEN, 20 LUG 2018 13:01

Rugby World Cup Sevens 2018, Pre-round of 16, Match 1

KENYA 7S

19 – 7

TONGA 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 13:23

Rugby World Cup Sevens 2018, Pre-round of 16, Match 2

CANADA 7S

29 – 21

PAPUA NEW GUINEA 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 13:45

Rugby World Cup Sevens 2018, Pre-round of 16, Match 3

FRANCE 7S

50 – 0

JAMAICA 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 14:07

Rugby World Cup Sevens 2018, Pre-round of 16, Match 4

WALES 7S

33 – 12

ZIMBABWE 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 14:29

Rugby World Cup Sevens 2018, Pre-round of 16, Match 5

SAMOA 7S

45 – 7

UGANDA 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 14:51

Rugby World Cup Sevens 2018, Pre-round of 16, Match 6

RUSSIA 7S

21 – 7

HONG KONG 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 15:13

Rugby World Cup Sevens 2018, Pre-round of 16, Match 7

JAPAN 7S

33 – 7

URUGUAY 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 15:35

Rugby World Cup Sevens 2018, Pre-round of 16, Match 8

IRELAND 7S

17 – 12

CHILE 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 19:03

Rugby World Cup Sevens 2018, Round of 16, Match 9

SCOTLAND 7S

31 – 26

KENYA 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 19:25

Rugby World Cup Sevens 2018, Round of 16, Match 10

ARGENTINA 7S

28 – 0

CANADA 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 19:47

Rugby World Cup Sevens 2018, Round of 16, Match 11

AUSTRALIA 7S

17 – 22

FRANCE 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 20:09

Rugby World Cup Sevens 2018, Round of 16, Match 12

ENGLAND 7S

19 – 15

SAMOA 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 20:31

Rugby World Cup Sevens 2018, Round of 16, Match 13

NEW ZEALAND 7S

29 – 5

RUSSIA 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 20:53

Rugby World Cup Sevens 2018, Round of 16, Match 14

FIJI 7S

35 – 10

JAPAN 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 21:15

Rugby World Cup Sevens 2018, Round of 16, Match 15

SOUTH AFRICA 7S

45 – 7

IRELAND 7S

AT&T Park, San Francisco

VEN, 20 LUG 2018 21:37

Rugby World Cup Sevens 2018, Round of 16, Match 16

USA 7S

35 – 0

WALES 7S













