Ritiri squadre Serie A 2018-2019: tutte le date, i programmi e le località. Dove si trovano i giocatori per preparare la stagione

Le vacanze sono ormai agli sgoccioli per i calciatori che si stanno godendo gli ultimi scampoli di mare e spiaggia prima di tornare al lavoro (eccezion fatta per chi sta ancora giocando ai Mondiali e avrà poi diritto a uno stacco prima di ributtarsi a capofitto nell’attività di club). Le società della Serie A hanno infatti già varato il calendario dei vari ritiri, con tutte le date e le località in cui i giocatori si prepareranno in vista della prossima stagione.

Molte squadre hanno optato per la tranquillità delle Dolomiti (o della montagna in generale) per godere di aria pura e di situazioni di grande calma dove lavorare nel miglior modo possibile. Le big, invece, hanno deciso di rimanere in sede: l’Inter alla Pinetina di Appiano Gentile, la Juventus a Continassa, la Roma a Trigoria e il Milan a Milanello. Di seguito le date e le località di tutte le squadre della Serie A 2018-2019.

ATALANTA: dal 4 luglio a Rovetta-Bratto (Bergamo)

BOLOGNA: 6-23 luglio a Pinzolo (Trento), poi dal 29 luglio al 3 agosto a Kitzbuehel (Austria)

CAGLIARI: 5-9 luglio ad Aritzo (Nuoro), poi dal 14 al 28 luglio a Pejo (Trento)

CHIEVO: 6-14 luglio a Pejo (Trento), poi dal 17 al 29 luglio a San Zeno di Montagna (Verona)

EMPOLI: dal 4 luglio a Monteboro (Firenze)

FIORENTINA: 7-22 luglio a Moena (Trento)

FROSINONE: 17 luglio – 1° agosto ad Alliston (Canada)

GENOA: 9-20 luglio a Nestift (Austria), poi dal 24 al 29 luglio a Brunico (Bolzano)

INTER: dal 9 luglio ad Appiano Gentile (Como)

JUVENTUS: dal 7 luglio a Continassa (Torino)

LAZIO: 15-29 luglio ad Auronzo di Cadore (Trento), poi dal 4 all’11 agosto a Marienfeld (Germani)

MILAN: 9-20 luglio a Milanello (Varese), poi dal 22 luglio negli USA

NAPOLI: 10-30 luglio a Dimaro-Folgarida (Trento)

PARMA: 7-21 luglio a Prato allo Stelvio (Bolzano)

ROMA: 7-19 luglio a Trigoria (Roma), poi dal 22 luglio negli USA

SAMPDORIA: 9-28 luglio a Ponte di Legno (Brescia)

SASSUOLO: dal 14 luglio a Vipiteno (Brescia)

SPAL: 7-21 luglio a Tarvisio (Udine), poi dal 27 luglio al 4 agosto ad Auronzo di Cadore (Belluno)

TORINO: 8-22 luglio a Bormio (Sondrio)

UDINESE: 4-17 luglio a Udine, poi dal 18 luglio al 4 agosto a Sankt Veit (Austria)













(foto Ciro Santangelo)