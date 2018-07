Rally Finlandia 2018: Ott Tanak ipoteca la vittoria, Ostberg secondo! Neuville e Ogier in difficoltà

Ott Tanak ha messo una seria ipoteca sulla conquista del Rally di Finlandia 2018, ottava tappa del Mondiale WRC: al termine della terza giornata, infatti, l’estone guida la classifica con 39 secondi di vantaggio sul norvegese Ostberg e 44.4 sul finlandese Latvala. Il baltico è stato il grande protagonista visto che in mattinata ha vinto ben cinque speciali di fila riuscendo così ad assicurarsi un gap importante nei confronti dei avversari. La Toyota si è confermata imbattibile e potrebbe essere nell’aria una bella doppietta visto che Jari-Matti Latvala si trova a soli cinque secondi dalla Citroen di Ostberg, domani costretto a dare tutto per conservare la piazza d’onore. Prestazione superlativa per l’altro finnico Esapekka Lappi, Campione in carica che si è scatenato nella seconda giornata ed è risalito fino alla quarta posizione, a 1:20.6 dal leader.

Tanti problemi, invece, per gli uomini di classifica. Il leader del Mondiale Thierry Neuville, reduce dalle vittorie in Portogallo e Italia, si trova soltanto in decima posizione a 3:34 e con un ritardo importante nei confronti dei Sébastien Ogier, cinque volte Campione del Mondo che in mattinata ha faticato a trovare l’assetto giusto ed è dunque in settima posizione alle spalle anche di Suninen. Domani ultima giornata con quattro speciali in programma.

CLASSIFICA RALLY FINLANDIA:

POS # DRIVER TIME DIFF PREV DIFF 1ST 1. 8 O. TÄNAK 2:13:18.2 2. 10 M. OSTBERG 2:13:57.2 +39.0 +39.0 3. 7 J. LATVALA 2:14:02.6 +5.4 +44.4 4. 9 E. LAPPI 2:14:38.8 +36.2 +1:20.6 5. 6 H. PADDON 2:14:47.8 +9.0 +1:29.6 6. 3 T. SUNINEN 2:15:03.3 +15.5 +1:45.1 7. 1 S. OGIER 2:15:25.8 +22.5 +2:07.6 8. 2 E. EVANS 2:15:36.1 +10.3 +2:17.9 9. 11 C. BREEN 2:16:14.6 +38.5 +2:56.4 10. 5 T. NEUVILLE 2:16:52.7 +38.1 +3:34.5













FOTOCATTAGNI