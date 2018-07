Rally Finlandia 2018: Ott Tanak completa l’opera e trionfa davanti a Mads Ostberg. Sebastien Ogier accorcia su Thierry Neuville

Ott Tanak ha vinto il Rally di Finlandia. L’estone era il favorito numero uno sulla Toyota Yaris e ha confermato le attese, dominando la corsa. Dopo una prima parte lottata con il norvegese Mads Ostberg, Tanak ha allungato e nella giornata finale di oggi ha completato l’opera. Il vantaggio accumulato ieri, infatti, ha consentito all’estone di gestire e prendersi agevolmente la quarta vittoria della sua carriera, la seconda stagionale, chiudendo in bellezza con la vittoria dell’ultima prova, la PS23 (Ruuhimaki 2).

Più interessante la lotta per la seconda posizione. Ostberg ha vinto la prima prova odierna, la PS20 (Laukka 1), poi nelle successive due si è dovuto arrendere a Jari-Matti Latvala, che ha vinto la SS21 (Ruuhimaki 1) e la PS22 (Laukka 2). Non è bastato al finlandese, però, perché Ostberg è riuscito a conservare la seconda posizione per poco meno di 3″, raggiungendo un risultato comunque importante per la Citroen.

In quarta posizione, invece, il neozelandese Hayden Paddon, prima delle Hyundai, con ampio margine davanti alla Ford di Sebastien Ogier. Il francese non è mai stato della partita ma esce comunque con confidenza dalla tappa finlandese, avendo recuperato qualcosa in classifica sul belga Thierry Neuville. Anche grazie a un ordine di scuderia: Ogier era sesto alle spalle del compagno Teemu Sunninen, poi il team M-Sport, prima dell’ultima stage, ha imposto al finlandese di arrivare con 2′ di ritardo al controllo orario, prendendosi una penalità di 20″ che ha lasciato strada ad Ogier.

Al settimo posto c’è un’altra Ford, quella del gallese Elfyn Evans, davanti all’irlandese Craig Breen, che ha vissuto un weekend in rimonta dopo un avvio complicato. Soltanto nono il leader del Mondiale Neuville, che ha vissuto quattro giorni complicati in cui ha provato quanto meno a limitare i danni (venerdì aveva distrutto il posteriore della sua i20). Chiude la top ten il norvegese Andreas Mikkelsen, anche lui in recupero dopo essere finito in un fosso nel corso della quarta speciale.

La top ten del Rally di Finlandia

1 Tanak/Jarveoja Toyota Yaris WRC 2.35’18”1

2 Ostberg/Eriksen Citroen C3 WRC +32″7

3 Latvala/Anttila Toyota Yaris WRC +35″5

4 Paddon/Marshall Hyundai i20 Coupé +1’35″6

5 Ogier/Ingrassia Ford Fiesta WRC +2’15″0

6 Suninen/Markkula Ford Fiesta WRC +2’19″2*

7 Evans/Barritt Ford Fiesta WRC +2’29″5

8 Breen/Martin Citroen C3 WRC +3’08″4

9 Neuville/Gilsoul Hyundai i20 Coupé +3’51″8

10 Mikkelsen/Jaeger Hyundai i20 Coupé +8’37″4**

* 20″ di penalità

** 40″ di penalità













