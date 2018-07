Rally Finlandia 2018: che lotta tra Ott Tanak e Mads Ostberg! Sebastien Ogier ha quasi un minuto su Thierry Neuville

La seconda giornata del Rally di Finlandia è stata scoppiettante ed emozionante. Ben dieci le speciali disputate, dopo l’antipasto di ieri, con il filo conduttore rappresentato dalla lotta al vertice tra l’estone Ott Tanak e il norvegese Mads Ostberg. I due si sono scambiati più volte il comando della gara nella prima parte di giornata: il pilota della Toyota ha vinto la PS2 (Moksi 1) e la PS5 (Aaneoski 1), mentre il pilota della Citroen ha prevalso nelle PS4 (Assamaki 1) e PS6 (Oittila).

Il margine tra i due è sempre stato risicato, da qualche decimo a pochi secondi, e il culmine della battaglia serrata tra i due è stata la PS7 (Moksi 2), vinta da entrambi con lo stesso tempo (Ostberg conduceva la classifica per un solo decimo sul rivale). Poi, però, Tanak ha preso il volo: l’estone ha vinto la PS9 (Assamaki 2) e la PS10 (Aanekoski 2), guadagnando anche nelle altre due prove e chiudendo così il venerdì con 5,8″ di vantaggio su Ostberg. Un margine risicato in vista di domani, quando la lotta proseguirà.

A conferma di quanto la Toyota sia a suo agio sugli sterrati finlandesi c’è il terzo posto del padrone di casa Jari-Matti Latvala. Aveva cominciato bene, vincendo la PS3 (Urria 1), poi però non ha retto il ritmo dei primi due ed è stato invischiato nella lotta con il neozelandese Hayden Paddon e il finlandese Teemu Suninen per il terzo posto, battaglia che lo ha visto progressivamente allungare fino a terminare la giornata a 23″ dai primi due ma con 13″ di vantaggio su Paddon. È sua la migliore Hyundai in Finlandia, in quarta posizione dopo aver sfruttato il problema di Sunninen nell’ultima prova, quando ha perso i freni dopo pochi metri (era già stato bravo a salvarsi dopo un salto nella PS5).

Quella del giovane talento finnico è invece la miglior Ford, immediatamente davanti a quella di Sebastien Ogier. Il francese non è mai stato della partita oggi, se non nell’ultima speciale, la PS11 (Harju 2), vinta di appena due decimi su Thierry Neuville. Ogier può comunque sorridere dopo la prima giornata, perché si trova in sesta posizione, sì distante dalla vetta, ma con un minuto di vantaggio sul leader del Mondiale. Per entrambi è stata una gara a chi sbagliava meno e il belga della Hyundai è finito in testacoda dopo un salto nella PS5, finendo contro un muro con il posteriore. Un danno riparato a tempo di record ma che ha inevitabilmente compromesso la giornata di Neuville, che ha perso terreno fino a chiudere in decima posizione.

In settima posizione in classifica c’è invece il britannico Elfyn Evans, davanti al finlandese Esapekka Lappi e all’irlandese Craig Breen. Per quest’ultimo è stata una giornata in rimonta dopo la foratura che lo ha fortemente limitato nella prima prova odierna, ma il pilota della Citroen è riuscito comunque a togliersi la soddisfazione di vincere una speciale, la PS8 (Urria 2). Da segnalare, infine, la 16esima posizione del norvegese Andreas Mikkelsen, finito in un fosso nella PS4 distruggendo la sua i20.

La top ten del Rally di Finlandia dopo la seconda giornata

1 Tanak/Jarveoja Toyota Yaris WRC 1.04’14”9

2 Ostberg/Eriksen Citroen C3 WRC +5″8

3 Latvala/Anttila Toyota Yaris WRC +23″1

4 Paddon/Marshall Hyundai i20 Coupé +36″4

5 Suninen/Markkula Ford Fiesta WRC +46″1

6 Ogier/Ingrassia Ford Fiesta WRC +58″9

7 Evans/Barritt Ford Fiesta WRC +1’01″1

8 Lappi/Ferm Toyota Yaris WRC +1’01″4

9 Breen/Martin Citroen C3 WRC +1’34″1

10 Neuville/Gilsoul Hyundai i20 Coupé +1’57″7













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL RALLY

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI