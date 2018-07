Pattinaggio a rotelle velocità su pista, Mondiali Heerde 2018: arrivano altri due bronzi per l’Italia

Si chiude con nove medaglie, quattro d’argento e cinque di bronzo, il bilancio dei Mondiali di pattinaggio a rotelle velocità su pista, disputati ad Heerde, in Olanda: oggi infatti sono arrivati per l’Italia altri due terzi posti, Domani giornata di riposo e trasferimento ad Arnhem, dove da giovedì è in programma la rassegna su strada.

Nei 5000 metri ad eliminazione femminile della categoria junior si classifica terza Giorgia Valanzano, alle spalle delle due colombiane Allison Correa Muneton, che si aggiudica medaglia d’oro e titolo mondiale, e Gabriela Rueda Rueda, che strappa la medaglia d’argento. Chiude al settimo posto l’altra azzurra in finale, Anais Pedroni.

5000m Eliminazione Junior femminile

• Allison Correa Muneton (COL)

• Gabriela Rueda Rueda (COL)

• Giorgia Valanzano (ITA)

Nella gara a squadre senior maschile l’Italia di Daniel Niero, Duccio Marsili e Giuseppe Bramante si classifica terza alle spalle di Francia, medaglia d’oro, e Colombia, medaglia d’argento.

3000m squadre Senior maschile

• 1. Francia

• 2. Colombia

• 3. Italia













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo Facebook

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook FIHP

roberto.santangelo@oasport.it