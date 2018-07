Pallanuoto femminile, Spido Dutch Trophy 2018: per il Setterosa prove generali di Europei

Da Ostia a Rotterdam: il Setterosa ha lasciato il ritiro laziale e si è spostato in Olanda, dove da oggi a venerdì prenderà parte allo Spido Dutch Trophy. Sarà questo l’ultimo test prima degli Europei di Barcellona, che per la nazionale italiana di pallanuoto femminile inizierà contro Israele sabato 14 luglio alle 15.30. Le azzurre saranno impegnate in un quadrangolare con USA, Olanda ed Ungheria. Esordio il 4 alle 18 con gli USA, poi sfida all’Olanda il 5 alle 19.30, infine confronto con l’Ungheria il 6 alle 14. Il CT Fabio Conti ha convocato 16 atlete.

Di seguito l’elenco completo: Elisa Quierolo, Sara Dario, Izabella Chiappini, Aleksandra Cotti, Giulia Emmolo, Rosaria Aiello, Arianna Garibotti, Roberta Bianconi, Valeria Palmieri, Arianna Gragnolati, Silvia Avegno, Federica Lavi, Chiara Tabani, Giuditta Galardi, Domitilla Picozzi e Giulia Gorlero.

Di seguito il programma completo dello Spido Dutch Trophy

Mercoledì 4 luglio

18:00 USA-Italia

19:30 Olanda-Ungheria

Giovedì 5 luglio

18:00 Unghera-USA

19:30 Olanda-Italia

Venerdì 6 luglio

14:00 Italia-Ungheria

15:30 Olanda-USA













Foto: Daniela Bolla

robertosantangelo@oasport.it