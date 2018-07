Pallanuoto, Europei Barcellona 2018: disputate le semifinali. La finalissima sarà Serbia-Spagna

Disputate le semifinali agli Europei di pallanuoto: a Barcellona, nel derby balcanico, la Serbia ha superato la Croazia per 9-7, mentre nella seconda sfida la Spagna ha battuto tra le polemiche l’Italia per 8-7. Giocate anche le semifinali per le posizioni dalla quinta all’ottava e le finali per il nono e l’undicesimo posto.

Di seguito i risultati odierni e tutte le finali.

Risultati 26 luglio

Semifinali

Serbia-Croazia 9-7

Spagna-Italia 8-7

Semifinali 5° posto

Ungheria-Montenegro 6-7

Grecia-Russia 12-11

Finale 9° posto

Olanda Germania 11-12

Finale 11° posto

Romania-Francia 10-6

Programma 28 luglio

Finalissima

Serbia-Spagna

Finale 3° posto

Croazia-Italia

Finale 5° posto

Montenegro-Grecia

Finale 7° posto

Ungheria-Russia













Foto: Enrico Spada

