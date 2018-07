Olimpiadi Invernali Pechino 2022: ufficializzate le nuove gare. Presenti mono-bob femminile e snowboardcross a squadre

Mancano ancora quasi quattro anni, ma sono state ufficializzate oggi le gare per quanto riguarda le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Si resta dunque in Asia, precisamente in Cina, dopo l’esperienza di quest’anno in quel di PyeongChang, e quella delle estive del 2020 a Tokyo, in Giappone. Ci sono alcune novità nel programma.

Inserite infatti nuove gare: la novità più importante è quella del mono-bob al femminile, che va a sommarsi alle prove di bob a 2 (entrambi i sessi) e bob a 4 (uomini). In chiave Italia la notizia positiva è quella dell’inserimento dello snowboardcross a squadre miste (il Mixed Team Event): la nazionale tricolore potrà schierare al via una coppia davvero di livello stellare (pensiamo a Michela Moioli con Omar Visintin). Tanti eventi misti aggiunti: per quanto riguarda short track, salto con gli sci, e aerials. Nel programma del freestyle di sci entrano a far parte anche il big air (individuale) sia al maschile che al femminile.













Foto: FB Fis Snowboard World Cup