Nuoto, Trials Usa 2018 venerdì 27 luglio. Largo ai giovani: Andrew e Smith strabiliano, Ledecky ancora vincente, Dressel ancora sconfitto

Largo ai giovani nella seconda giornata dei Campionati Statunitensi di nuoto, che valgono come Trials per Panpacifici e per i Mondiali 2019. I nomi più altisonanti sono quelli di Michael Andrew, l’enfant prodige del nuoto statunitense, finalmente sbocciato, che infligge una sonora sconfitta a Dressel nei 50 farfalla, issandosi al secondo posto mondiale stagionale e della giovane dorsista Regan Smith che vince a pari merito con Kathleen Baker, i 200 dorso e fa segnare il nuovo record mondiale juniores della specialità. Da segnalare anche il miglior tempo mondiale stagionale di Josh Prenot nei 200 rana e il record americano di Kelsi Worrell Dahlia nei 50 farfalla.

Partiamo proprio dalla fine, dal 22″93 con cui Andrew ha conquistato il titolo e il passo mondiale nei 50 farfalla: stesso tempo fatto segnare dal britannico Proud al Sette Colli ma lontano comunque sette decimi dal record mondiale di Govorov, sempre al Foro Italico. Si tratta comunque della seconda prestazione mondiale stagionale e di una vittoria “pesante” perchè ottenuta in faccia a sua maestà Dressel, che ha chiuso secondo in 22″97, sistemando così la prima pratica di Irvine, la qualificazione ai PanPacifici. Terzo posto per Chatham Dobbs. I 50 farfalla hanno regalato emozioni forti anche in campo femminile con Kelsi Worrell Dahlia che ha ritoccato il record statunitense, che già le apparteneva, con 25″48 che non avvicina però la nordamericana ai tempi stratosferici delle big della specialità: il suo infatti è il quinto crono stagionale, a quattro decimi dal best 2017/2018 di Sarah Sjostroem. Secondo posto per Kandyi Stewart (25″83), terzo per Hellen Moffitt (26″45).

Katie Ledecky, dopo una batteria in totale tranquillità a 1’56”, nella finale vince ma non strabilia nei 200 stile libero: avvicina soltanto il suo personale stagionale con 1’54″60 (che è un gran tempo, sia chiaro) a soli 4 centesimi dalla sua miglior prestazione mondiale stagionale fatta segnare a Santa Clara. Una citazione merita anche la seconda classificata, Allison Schmitt, nientemeno che l’oro di Londra 2012, che sembra aver risolto tutti i suoi problemi e sta tentando di tornare competitiva. Questo potrebbe essere un passo decisivo nella sua rinascita anche se l’1’55″82 non è un tempo che la rende particolarmente competitiva a livello mondiale, per ora. Terza piazza per Gabby Deloof.

Nei 200 stile uomini Andrew Seliskar si issa al terzo posto mondiale stagionale vincendo i Trials in 1’45″70 (meglio di lui solo Rapsys e Chalmers in una specialità che non pullula di campioni ultimamente, in attesa di Sun e Park). Secondo gradino del podio per Bkae Pieroni (1’45″93), terzo posto per Conoe Dwyer (1’46″06) per una squadra a stelle e strisce che appare molto solida nella 4×200 stile.

La giovanissima Regan Smith, classe 2002, strabilia nei 200 dorso facendo segnare il nuovo record del mondo juniores con 2’06″43: il terzo tempo mondiale stagionale, però, non basta alla ragazzina prodigio statunitense, ottava ai Mondiali di Budapest lo scorso anno (dove era la statunitense più giovane in vasca) e campionessa del mondo juniores in carica, per distanziare la più esperta Kathleen Baker che fa segnare lo stesso tempo e dunque titolo per due. Terzo posto per Isabelle Stadden, staccata a 2’08″24. Nei 200 dorso maschile Ryan Murphy mette in fila tutti gli avversari facendo segnare il secondo crono mondiale stagionale con 1’54″15 (solo Rylov meglio di lui). Secondo gradino del podio per Jacob Pebley (1’55″68), terzo per Austin Katz (1’56″12).

Nei 200 rana uomini Josh Prenot vince con uno squillante 2’07″28 che è il miglior crono mondiale stagionale (scavalcato il giapponese Watanabe) in una gara di ottimo livello con secondo posto per Andrew Wilson (2’08″71 che è il quinto tempo mondiale stagionale), terzo Will Licon. In campo femminile gara non indimenticabile con il successo di Micah Sumrall in 2’22″06 che è comunque il quarto crono mondiale stagionale a distanza siderale da Efimova. Seconda piazza per Bethany Galat e terza per Annie Lazor.

Il programma di oggi prevede: 400 misti U e D, 100 farfalla U e D, 50 rana U e D, 50 dorso U e D.