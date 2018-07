Nuoto, Trials Usa 2018. Ledecky domina senza record, Dressel delude. Manuel e Flickinger le star della prima giornata

Si aprono all’insegna, tanto per cambiare, di Katie Ledecky i campionati americani di nuoto, validi come Trials per i PanPacifici di agosto e per i Mondiali di Corea 2019. La mezzofondista di Washington vince gli 800 stile libero in scioltezza, dando l’impressione solo nella prima parte di dare l’assalto al suo record del mondo. Nel finale Ledecky cala il ritmo e tocca in 8’11″98, precedendo di quasi 10 secondi Leah Smith e di quasi 12″ Haley Anderson.

Le sorprese arrivano dai 100 stile libero uomini nei quali il campione del mondo Caeleb Dressel si deve accontentare del sesto posto con 48″50 che, di fatto, lo estromette anche dai PanPacifici per questa specialità. Il successo va a Blake Pieroni con un 48″08 che non stravolge le classifiche mondiali stagionali, secondo il sempiterno Nathan Adrian (48″25), terzo Townley Haas (48″30). Il tempo migliore di giornata, però, era stato di Zach Apple che aveva vinto le batterie con 48″06, poi solo quarto in finale con 48″34.

Hali Flickinger domina i 200 farfalla con 2’06″14 ma fa peggio rispetto alle batterie (2’05″87 che è anche il nuovo record dei campionati). Secondo posto per Drabot, terzo per Regan Smith. Nei 200 farfalla uomini la vittoria va a uno scatenato Justin Wright con 1’54″63, davanti a Zach Harting e al sedicenne Gianluca Urlando, origini chiaramente italiane e tempo da urlo per la sua età, 1’55″21: roba da rispolverare il nome di un certo Michael Phelps. Terzo posto a pari merito anche per il più esperto Jack Conger.

Nei 100 stile libero femminile arriva l’altro super risultato di giornata: Simone Manuel lancia un avvertimento a tutte le contendenti europee (Sjostroem, Blume e Kromowidjojo in particolare) ritoccando il record dei campionati con 52″54 (passaggio a 25″62), precedendo Comerford (53″09) e Geer (53″44).

Nei 1500 stile libero lo specialista delle acque libere Jordan Wilimovsky si aggiudica il titolo con un buon 14’48″89, argento per Flinke (14’55″34) e bronzo per Zane Grothe (15’00″85). Oggi si torna in vasca con questo programma: 200 stile U e D, 200 rana U e D, 200 dorso U e D, 50 farfalla U e D.