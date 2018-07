Nuoto sincronizzato, i convocati dell’Italia ai raggi X e le speranze di medaglia: fari puntati su Minisini/Flamini. Si cerca l’en plein

Dal 3 al 7 agosto andranno in scena presso lo Scotstoun Sports Campus le gare di nuoto sincronizzato degli Europei di Glasgow. C’è grande attesa per l’Italia che, dopo l’en plein di medaglie realizzato nella rassegna di Londra 2016, punta chiaramente a confermarsi anche in questa competizione.

LA COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA ITALIANA:

Beatrice Callegari

Domiziana Cavanna

Linda Cerruti

Francesca Deidda

Costanza Di Camillo

Costanza Ferro

Manila Flamini

Gemma Galli

Giorgio Minisini

Marta Murru

Alessia Pezone

Enrica Piccoli

Federica Sala

Francesca Zunino

Come è ovvio, i fari saranno tutti puntati sulla coppia campione del mondo nel duo misto tecnico di Budapest (Ungheria) Manila Flamini / Giorgio Minisini. Con il loro “A Scream for Lampedusa” Giorgio e Manila hanno conquistato tutti, estasiando per la leggiadria dei gesti e la dinamicità delle varie parti dell’esercizio, senza incertezze ed imperfezioni. L’obiettivo sarà quello di ripetersi e gli avversari numeri uno saranno sempre loro, i russi. Mayya Gurbanberdieva ed Aleksandr Maltsev rappresentano la coppia che contenderà l’oro ai nostri due eroi. Per l’occasione, nella routine free, i due azzurri presenteranno un nuovo esercizio, grande novità di quest’anno, che già ha colpito l’attenzione degli addetti ai lavori nel corso delle World Series a Parigi, Tokyo ed a Los Angeles.

Ma non saranno solo loro le frecce nella faretra italiana. Linda Cerruti nel solo (libero e tecnico) e la ligure in coppia con Costanza Ferro nel duo (libero e tecnico) puntano a centrare il bronzo, obiettivo alla portata delle nostre due ragazze per quanto fatto vedere in stagione ed in passato, tenendo conto della forza di Russia ed Ucraina, difficilmente battibili. Un duo molto ben amalgamato che ha incantato in Ungheria, nella tappa (World Series) di Budapest, conquistando due secondi posti nel programma del libero e del tecnico. In quest’ultimo caso, sulle note della “Estate” di Antonio Vivaldi, le due ragazze nostrane hanno messo in mostra grandi qualità in acqua mentre nel libero, presentando il nuovo esercizio dedicato alla forze interiore delle donne, hanno coinvolto il pubblico in vasca.

Le stesse chance di podio riguardano anche la squadra ed è con crescenti ambizioni che tutto il gruppo azzurro vive questa attesa, non vedendo l’ora di dare libero sfogo alle emozioni della danza in piscina.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: fonte libera Giorgio Minisini / Manila Flamini