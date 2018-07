Nuoto, Europei 2018: le iscrizioni gara dell’Italia. Butini: “Daremo il massimo, curiosità per le staffette”

Sempre più vicino il debutto: dal 3 al 9 agosto il Tollcross International Swimming Centre sarà il luogo centrale per quanto riguarda gli Europei di nuoto, che si svolgeranno in quel di Glasgow. Ci si aspetta tantissimo, come di consueto per la rassegna continentale, dalla nazionale tricolore. Oggi sono state annunciate tutte le iscrizioni gara dell’Italia.

Domenico Acerenza (CC Napoli) 400, 800 e 1500 stile libero

Filippo Berlincioni (CC Aniene) 200 farfalla

Federico Burdisso (Tiro a Volo Nuoto) 100 e 200 farfalla

Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport) 50 e 100 dorso, 200 misti

Matteo Ciampi (Esercito/Nuoto Livorno) 200 stile libero

Piero Codia (Esercito/CC Aniene) 50 e 100 farfalla

Stefano Di Cola (Fiamme Gialle) 200 stile libero

Luca Dotto (Carabinieri/Larus Nuoto) 50 e 100 stile libero

Filippo Megli (Carabinieri/FlorentiaNC) 200 stile libero

Luca Mencarini (Fiamme Oro/CC Aniene) 200 dorso

Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino) 50 e 100 stile libero

Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro/Coopernuoto) 800 e 1500 stile libero

Alessandro Pinzuti (Cortona Nuoto) 50 e 100 rana

Luca Pizzini (Carabinieri/Fondazione Bentegodi) 50, 100 e 200 rana

Alessio Proietti Colonna (Marina Militare/Unicusano Aurelia Nuoto)

Matteo Restivo (Carabinieri/FlorentiaNC) 200 dorso

Matteo Rivolta (Fiamme Oro) 50 e 100 farfalla

Simone Sabbioni (Esercito/Swim Pro SS9) 50 e 100 dorso

Fabio Scozzoli (Esercito/Imolanuoto) 50 e 100 rana

Federico Turrini (Esercito/Nuoto Livorno) 200 e 400 misti

Ivano Vendrame (Esercito/Larus Nuoto) 100 stile libero

Andrea Vergani (Can. Vittorino da Feltre) 50 stile libero e 50 farfalla

Lorenzo Zazzeri (Esercito/FlorentiaNC) 50 e 100 stile libero

Mattia Zuin (Fiamme Oro/Nottoli Nuoto 74) 200 stile libero

Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91) 50, 100 e 200 farfalla

Martina Carraro (Fiamme Azzurre/NC Azzurra 91) 50 e 100 rana

Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle/Team Insubrika) 50 e 100 rana

Ilaria Cusinato (Fiamme Oro/Team Veneto) 200 farfalla, 200 e 400 misti

Elena Di Liddo (CC Aniene) 50 e 100 farfalla

Francesca Fangio (SMGM Team Lombardia) 200 rana

Erika Ferraioli (Esercito/CC Aniene) 50 e 100 stile libero

Sara Franceschi (Fiamme Gialle/Nuoto Livorno) 200 misti

Giada Galizi (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto) 100 stile libero

Laura Letrari (Esercito/Bolzano Nuoto) 100 stile libero

Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene) 100 e 200 dorso

Federica Pellegrini (CC Aniene) 100 stile libero

Anna Pirovano (SMGM Team Lombardia) 200 rana e 200 misti

Stefania Pirozzi (Fiamme Oro/CC Napoli) 200 e 400 stile libero

Alessia Polieri (Fiamme Gialle/Imolanuoto) 200 farfalla e 400 misti

Simona Quadarella (Fiamme Rosse/CC Aniene) 400, 800 e 1500 stile libero

Lucrezia Raco (CC Aniene) 50 stile libero

Silvia Scalia (CC Aniene) 50 e 100 dorso

Claudia Tarzia (Esercito/Genova Nuoto) 100 farfalla

Carlotta Toni (Esercito/RN Florentia) 200 dorso, 200 e 400 misti

Carlotta Zofkova (Marina Militare/Unicusano Aurelia Nuoto) 50 e 100 dorso

Questo il commento del dt azzurro Cesare Butini alla vigilia sul sito della FIN: “I Campionati Europei di Glasgow si collocano a metà del quadriennio olimpico e rappresentano, con le dovute cautele, una verifica importante del percorso verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Ritengo le parole chiave che li rendono importanti per la squadra italiana siano conferma ed esperienza. La squadra si presenta competitiva dopo gli ottimi risultati del 55° Trofeo Sette Colli e numerosa anche se orfana, a causa d’infortuni, di tre pedine importanti (Detti, Martinenghi, Di Pietro). Conferma da parte dei nostri atleti più rappresentativi (Paltrinieri, Dotto, Scozzoli, Codia, Rivolta, Quadarella, Bianchi, Pizzini) che devono mantenere le loro posizioni di leader del movimento europeo; conferma del trend di crescita da parte di quegli atleti giovani e meno (Sabbioni, Cusinato, Panziera, Miressi, Acerenza, Castiglioni, Di Liddo, Vergani) che hanno ben figurato nella stagione invernale e che devono consolidare la loro posizione in chiave continentale guardando però con ambizione al panorama mondiale. Esperienza per gli atleti che fanno parte della “pattuglia millenium” (Ceccon, Burdisso, Pirovano) ai quali aggiungerei il giovane ranista Pinzuti. Gli europei scozzesi sono importanti anche per i nostri progetti di staffetta; osservate speciali saranno la staffetta veloce maschile e le due miste, mentre la 4×200 stile libero maschile e la 4×100 stile libero femminile devono tornare ai livelli cui ci hanno abituato nel passato. Sarà un campionato europeo molto competitivo dove sono sicuro che la nostra squadra darà come sempre il massimo impegno al fine di mantenere alta la tradizione che vede l’Italia nazione protagonista in Europa”.













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Diego Gasperoni