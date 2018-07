Nuoto sincronizzato, Europei 2018: i convocati dell’Italia. Minisini-Flamini sognano l’oro

“L’obiettivo è ripetere il numero di medaglie di Londra 2016, quindi salire sul podio in tutte le specialità e avvicinarci il più possibile all’Ucraina. La nazione più forte resta la Russia che è sempre difficile da scavalcare, spero che possiamo riuscirci noi con il mixed, ma Giorgio e Manila dovranno ripetere quanto fatto ai Mondiali di Budapest 2017 e forse andare oltre” così Pabrizia Giallombardo, direttore tecnico della nazionale italiana di nuoto sincronizzato, ha presentato sul sito del CONI la squadra per i prossimi Europei che scatteranno il 3 agosto in quel di Glasgow (Scozia).

Giorgio Minisini e Manila Flamini ovviamente le stelle: il mixed azzurro sogna in grande, vuole l’oro continentale dopo il clamoroso successo arrivato ai Mondiali lo scorso anno. Azzurre che sono da podio in tutte le specialità, a Londra due anni fa riuscirono nell’enplein.

Questi i convocati:

Beatrice Callegari (Marina Militare/Montebelluna Nuoto)

Domiziana Cavanna (Fiamme Oro/RN Savona)

Linda Cerruti (Marina Militare/RN Savona)

Francesca Deidda (Fiamme Oro/Promogest)

Costanza Di Camillo (Marina Militare/RN Savona)

Costanza Ferro (Marina Militare/RN Savona)

Manila Flamini (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto)

Gemma Galli (Marina Militare/Busto Nuoto)

Giorgio Minisini (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto)

Marta Murru (RN Savona)

Alessia Pezone (Fiamme Oro/Unicusano Aurelia Nuoto)

Enrica Piccoli (Montebelluna Nuoto)

Federica Sala (RN Savona)

Francesca Zunino (RN Savona)













