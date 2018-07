Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Voglio diventare un po’ mostruoso, colui che non perde mai”

Alla vigilia della partenza per Glasgow, Gregorio Paltrinieri ha rilasciato una lunga intervista a “La Gazzetta dello Sport“, nella quale ha svelato le sue aspettative per la rassegna continentale. Il carpigiano sarà al blocchetto di partenza negli 800 e nei 1500, mentre non prenderà parte ai 400, né alle gare di fondo.

Soltanto due gare, le più amate, per lui agli Europei, con la speranza di dominare ancora la scena: “Voglio diventare il mostro di Loch Ness. E’ figo. Voglio diventare un po’ mostruoso, colui che non perde mai. Non sono manco mai stato in Scozia, non faccio i 400 né la 10 km, che riprenderò a settembre, ma nei 1500 e 800 sono concentrato per fare come negli anni scorsi“.

Due avversari su tutti per lui sulla distanza più lunga, il tedesco Wellbrock e l’ucraino Romanchuck: “L’ucraino mi ha evitato al Settecolli, ma io penso per me: 14’46” tutto sommato non è disprezzabile. La vera gara è a Glasgow, qui nessuno può più nascondersi. Penso di nuotare meglio che negli anni scorsi. Il tedesco lo conosco, abbiamo fatto qualche gara insieme, ma di recente no. Non so la sua tattica, come gestisce la gara, ma mi aspetto un super prova da tutti e tre. Spero sia così per l’interesse dell’evento. E con Mikhailo, si sa: dopo il duello ai Mondiali, cerca la rivincita. Questi Europei insomma sembrano un altro Mondiale, meglio così, senza tregua“.

Greg ha scelto di non scendere in vasca nei 400 metri: “Non credo sia la gara più adatta per me. ln Spagna sono venuti bene, però era anche una tappa di passaggio dove potevo permettermi il lusso di provare nuove cose. Agli Europei no, quella è la gara di Acerenza per non dire di Detti. Mi dispiace davvero che Gabri non sia partito con noi“.

Accantonato, ma solo per il momento, il progetto legato alle acque libere: “Il mare mi piace sempre di più: prima però voglio vincere agli Europei, al capitolo fondo mi dedicherò nel 2019 per qualificarmi ai Giochi di Tokyo“.













Foto: Diego Gasperoni

