Nuoto, Europei juniores 2018: Johannes Calloni, Giulia Salin e le staffette 4×100 sl a medaglia nella prima giornata

Si è conclusa la prima giornata di gare degli Europei juniores di nuoto ad Helsinki (Finlandia). Nella competizione in cui si esibiscono i campioni del domani della vasca, l’Italia ha conquistato 2 argenti e 2 bronzi.

Nei 400 stile libero Johannes Calloni ha centrato il bronzo in 3’51″35 (primato personale) nella gara vinta dall’asso magiaro Kristof Milaf (3’50″00), fortissimo anche nella farfalla, davanti al russo Ilia Sibirtsev (3’50″71) ed al nostro atleta. Calloni che, in lizza per il podio fin dalle prime battute, ha saputo resistere alla rimonta dell’altro russo Aleksandr Egorov (3’51″35). Quinta piazza per l’altro azzurro Marco Di Tullio (3’51″73, primato personale). Bronzo anche per Giulia Salin negli 800 stile libero. La classe 2002 del Bel Paese ha concluso la sua prova con il crono di 8’34″50. Anche in questo caso è stata l’Ungheria a sorridere grazie a Ajna Kesely (8’30″43), protagonista già nella scorsa edizione ed autrice del nuovo primato dei campionati.

Le restanti due medaglie sono arrivate dalle staffette 4×100 stile libero maschile e femminile. I ragazzi si sono classificati al secondo posto con il crono di 3’18″79, finendo alle spalle della Russia (3’18″21) e davanti alla Germania (3’21″12). Un duello spalla a spalla tra le prime due compagini deciso dall’ultima frazione del fenomeno dell’Est Kliment Kolesnikov che, in 48″32, è riuscito ad avere la meglio sul nostro Devid Zorzetto e a conquistare l’oro. Le ragazze sono, invece, giunte terze, sempre con la Russia (3’43″03) sul podio più alto. Le azzurrine, comunque, si sono messe una medaglia prestigiosa al collo (3’45″39) mentre l’argento è andato alla Germania (3’44″82).

Per quanto riguarda le altre specialità da evidenziare la qualificazione alla finale di Alessandro Fusco nei 200 rana con il miglior crono delle semifinali (2’12″47, primato personale). Altrettanto da sottolineare la prova di Giulia D’Innocenzo nelle heat dei 200 dorso nelle quali l’italiana, classe 2002, ha ottenuto il secondo tempo delle finaliste, siglando il nuovo record italiano juniores di 2’11″71 (il precedente era detenuto sempre dalla D’Innocenzo in 2’11″95). Niente da fare invece per Roberta Circi (quattordicesima in 2’16″31). In vetta la russa Anastasia Avdeeva, unica ad abbattere il muro dei 2’10” (2’09″67).

Sono entrate in finale anche Maria Ginevra Masciopinto (56″16, quarto tempo e nuovo personal best) ed Emma Virginia Menicutti (56″19, settimo tempo e primato personale) nei 100 stile libero dominati dalla britannica Freya Anderson (55″07). Missione compiuta inoltre per Thomas Ceccon che ha staccato il biglietto per l’atto finale dei 100 dorso. 54″72 per il talentuoso atleta nostrano nella classifica comandata dal citato Kolesnikov (53″99), grande favorito della vigilia.

CLICCA QUI PER I RISULTATI COMPLETI













Foto: comunicato Len