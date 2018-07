Nuoto di fondo, Europei 2018: Arianna Bridi e Simone Ruffini i riferimenti, Marcello Guidi e Martina De Memme le novità

Manca poco meno di un mese alla grande sfida del nuoto in acque libere nella rassegna continentale di Glasgow. Dall’8 al 12 agosto ci attendono sfide interessanti decise da mille fattori. Qualità tattiche e fisiche che si mescolano per dare vita ad uno spettacolo tutto da vivere nel lago di Loch Lomond, all’interno del parco nazionale.

L’Italfondo non vorrà farsi trovare impreparata e l’intenzione è quella di far valere il proprio status di Nazionale di riferimento nell’evento clou del 2018. Gli osservati speciali saranno i detentori della Coppa del Mondo 2017 della 10km Arianna Bridi e Simone Ruffini. La 22enne nativa di Trento, due volte medaglia di bronzo ai Mondiali 2017 di Budapest nella 5 e nella 25 chilometri, ha fatto vedere alcune delle sue qualità nel corso di quest’annata, come la vittoria nella tappa delle World Series (ex Coppa del Mondo) alle Seychelles conferma. Un successo significativo battendo allo sprint un’atleta che non è certo ferma, ovvero la brasiliana Ana Marcela Cunha – iridata nella 25km nelle acque magiare. Un risultato da condividere con Ruffini, uscito vittorioso anch’egli dalla gara menzionata mettendosi alle spalle nuotatori di un certo livello come il britannico Jack Brunell e il tedesco Rob Frederick Muffels. Per il 28enne di Tolentino, dunque, le indicazioni sono state positive e non resta che confermarsi nella competizione di Glasgow.

Tuttavia, la squadra italiana ha tante frecce nella propria faretra. Rachele Bruni, argento olimpico a Rio 2016 e terza quest’anno nel quarto round delle World Series in Ungheria, o Mario Sanzullo, secondo a Setubal e argento iridato nella 5km a Budapest, hanno manifestato chiari segnali di vitalità rendendo ancor più selettiva la competizione interna per stabilire chi debba rappresentare l’Italia nell’evento continentale.

E poi da guardare con curiosità cosa sapranno fare Marcello Guidi e Martina De Memme. Il 21enne della Rari Nantes Cagliari ha stupito tutti nella 5km dei recenti Campionati Italiani tenutisi a Genova. La sua prestazione ha impressionato e vedremo se, in un contesto qualificato, saprà ripetersi. Per quanto riguarda la toscana, il battesimo del fuoco c’è già stato nelle World Series citate, nelle quali l’ex nuotatrice in piscina si è tolta la soddisfazione di un terzo posto alle Seychelles di grande valore.

Una compagine quindi ricca di tanti atleti capaci di far bene. Non resta che attendere l’esito delle gare.













Foto: pagina facebook Arianna Bridi