Nadal-Djokovic, Wimbledon 2018: oggi ricomincia la semifinale. Orario d’inizio, programma e tv

Novak Djokovic e Rafael Nadal torneranno in campo oggi pomeriggio per proseguire la loro semifinale di Wimbledon, sospesa ieri per raggiunti limiti di tempo (sull’erba londinese non si può giocare oltre le ore 23.00 locali per non disturbare eccessivamente gli abitanti della zona). Il match, iniziato soltanto alle ore 21.00 a causa dell’infinita semifinale tra Kevin Anderson e John Isner (vinta dal sudafricano per 26-24 al quinto set), ripartirà alle ore 14.00 italiane sul Campo Centrale e ha costretto gli organizzatori a rivoluzionare il programma: la Finale femminile tra Serena Williams e Angelique Kerber inizierà soltanto al termine della super sfida che vale un posto nell’atto conclusivo maschile.

Il serbo si trova in vantaggio per 2-1 dopo aver vinto un durissimo terzo set al tie-break. Nole sta seriamente mettendo in difficoltà lo spagnolo che però ha tutte le carte in regola per ribaltare la contesa: Nadal può assolutamente vincere e regalarsi una finale nello Slam a lui meno congeniale. Oggi ci aspetta un nuovo grandissimo spettacolo, sicuramente avremo un quarto set appassionante e avvincente, poi forse anche un quinto parziale tutto da gustare con la tensione che salirà a mille.

Di seguito il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Djokovic-Nadal, semifinale di Wimbledon 2018. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

SABATO 14 LUGLIO:

14.00 Semifinale Wimbledon 2018 – Novak Djokovic vs Rafael Nadal (si riparte da 2-1)

DJOKOVIC-NADAL: DOVE VEDERE LA SEMIFINALE DI WIMBLEDON IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita tra Novak Djokovic e Rafael Nadal sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport.

Prevista la diretta streaming su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, punto dopo punto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: Dana Gardner / Shutterstock.com