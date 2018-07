Mountain bike, Europei Junior e Under 23 2018: Marika Tovo e Simone Avondetto conquistano l’argento!

L’Italia conquista due splendide medaglie d’argento agli Europei Junior e Under 23 di Graz (Austria). Dopo l’oro nella prova a squadre, oggi salgono sul secondo gradino del podio Simone Avondetto tra gli juniores e Marika Tovo tra le under 23. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati.

Partiamo dalla grande prestazione delle azzurre nella prova under 23. Marika Tovo è stata la più brillante delle nostre portacolori con una gara che conferma ulteriormente la classe di questa ragazza. Solo la svizzera Sina Frei, oro in 1h23’31”, è stata più forte di Tovo, che ha invece mantenuto salda la propria seconda posizione fino al traguardo, tagliato in 1h24’37”. Ben distanziata la spagnola Garcia Martinez Rocio del Alba, che completa il podio a 1’02” dall’azzurra. Bisogna sottolineare anche l’ottima prova di Chiara Teocchi e Martina Berta che chiudono rispettivamente in quinta e settima posizione. Nella gara maschile arriva il quinto posto di Alessandro Saravalle, a poco più di un minuto dal podio. Titolo conquistato dal francese Joshua Dubau in 1:25:23, che batte di 19” lo svizzero Filippo Colombo. Bronzo per l’olandese Milan Vader. Per quanto riguarda gli altri azzurri, nono posto per Alessio Agostinelli, mentre Juri Zanotti non ha terminato la gara.

Passiamo quindi alle gare junior, dove l’Italia è grande protagonista al maschile. Simone Avondetto si è messo al collo l’argento al termine di una gara molto combattuta, vinta dallo svizzero Alexandre Balmer, che precede di 15” l’azzurro. Bronzo per il tedesco Leon Reinhard Kaiser, mentre Zaccaria Toccoli si deve accontentare della quarta posizione per soli 9”. Bene anche Filippo Fontana, che chiude in sesta posizione, mentre Andreas Emanuele Vittone è 12° e Andrea Colombo 16°. Meno brillante invece la prova al femminile, dove la migliore azzurra è Giada Specia, sesta ma ad oltre 4’ dalla svizzera Laura Stigger, che conquista l’oro davanti alla britannica Harriet Hernden. Completa il podio la ceca Tereza Saskova, mentre le atre azzurre chiudono molto lontane: Julia Maria Graf 24ma e Gaia Pagotto 29ma.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina fb Team Rudy Project